В Сочи не смогли приземлиться 18 самолетов из-за непогоды

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18 самолетов, которые направлялись в Сочи, сменили курс и приземлились в другом месте.
Об этом пишет Telegram-канал Росавиации. Инцидент произошёл с 18 российскими лайнерами в субботу, 23 декабря. Из-за сильного бокового ветра и осадков, самолёты не смогли приземлиться в сочинском аэропорту и сели в ближайших аэропортах.
В данный момент в сочинском аэропорту работает оперативный штаб.
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«Время пребывания самолетов на запасных аэродромах будет зависеть от погодной ситуации», —сказано в сообщении.
«Усилена смена аэродромной службы и контактного центра, подготовлена к работе вся необходимая техника», —сообщили в Росавиации.Читайте также:
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Мария Фирсова