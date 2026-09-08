Больше десятка детей подхватили сальмонеллез в Калининграде

08 сентября 2026, 21:22

12 детей заболели сальмонеллезом в Калининграде — прокуратура

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Прокуратура Калининградской области инициировала проверку в дошкольном учреждении после массового отравления воспитанников. По данным надзорного ведомства, в детском саду зафиксировали 12 случаев заражения сальмонеллезом.





Как уточнили во вторник в региональном управлении Роспотребнадзора, состояние девяти заболевших детей потребовало госпитализации в инфекционное отделение. Деятельность сада временно приостановили до выяснения всех обстоятельств.



На месте специалисты уже провели отбор проб продовольственного сырья, готовых блюд и смывов с поверхностей для лабораторного анализа. Параллельно организовали обследование сотрудников учреждения. Все исследования выполняются силами Центра гигиены и эпидемиологии.





«Будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.