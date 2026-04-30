Больше сотни домов остались без холодного водоснабжения в Саратовской области
В Энгельсе Саратовской области 115 многоквартирных домов остались без холодной воды из-за аварии на канализационном коллекторе. Как сообщает Telegram-канал «Саратов 24», инцидент произошёл на улице Менделеева, где обрушилась часть объекта.
Без водоснабжения остались более 15 тысяч жителей. На месте происшествия уже работают специалисты «Энгельс-Водоканала» и «Облкоммунэнерго», ведётся замена аварийного участка трубопровода.
В областной прокуратуре уточнили, что протяжённость повреждённого участка составляет 22 метра. Надзорное ведомство координирует действия аварийных служб.
