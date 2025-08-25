Больше сотни нелегальных мигрантов задержали на стройке в Ленобласти
В Ленинградской области прошёл масштабный рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. На строительной площадке в посёлке Новоселье задержано более сотни нелегальных мигрантов, сообщает издание «КП – Санкт-Петербург».
Отмечается, что проверка прошла на нескольких стройках, где могли находиться иностранные рабочие без законных оснований для пребывания в России. Всего было проверено около 400 человек, среди которых 130 оказались с нарушениями миграционного режима.
В рейде участвовали различные подразделения полиции, включая Спецполк, а также сотрудники миграционной службы, Росгвардии и кинологи со служебными собаками.
В отношении задержанных возбуждены административные дела. Часть из них может быть депортирована. Строительные компании, нанимавшие нелегальных рабочих, также ждут проверки на предмет соблюдения трудового законодательства.
Местные власти заявили, что проверки на стройках будут продолжены и ужесточены в связи с ростом нарушений в миграционной сфере.
