Больше сотни нелегальных мигрантов задержали на стройке в Ленобласти

25 августа 2025, 10:19

Фото: iStock/vichinterlang

В Ленинградской области прошёл масштабный рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. На строительной площадке в посёлке Новоселье задержано более сотни нелегальных мигрантов, сообщает издание «КП – Санкт-Петербург».