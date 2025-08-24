«Ты раб русских»: житель Химок набросился с оскорблениями на таксиста-мигранта
Жители ЖК «Солнечная система» в Химках накануне засняли конфликт между прохожим и таксистом, вспыхнувшим на почве ненависти по национальному признаку. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По словам свидетелей, мужчина кричал на таксиста, оскорблял его, называя «рабом русских» и заявляя, что тот «находится не дома» и «приехал сюда работать, потому что в Узбекистане нет ничего». Водитель несколько раз просил прохожего успокоиться, после чего уехал с места.
Предполагаемой причиной конфликта стало то, что автомобиль помешал прохожему во дворе ЖК, где в тот момент по дороге разъезжались мусоровоз и такси. Конфликт вызвал бурную реакцию жителей комплекса.
