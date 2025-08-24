«Ты раб русских»: житель Химок набросился с оскорблениями на таксиста-мигранта

24 августа 2025, 16:09

В химкинском ЖК прохожий назвал таксиста-мигранта «рабом русских»

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Жители ЖК «Солнечная система» в Химках накануне засняли конфликт между прохожим и таксистом, вспыхнувшим на почве ненависти по национальному признаку. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».