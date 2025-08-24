Достижения.рф

Мигрант изнасиловал пенсионерку на дачном участке под Оренбургом

Фото: iStock/Hartmut Kosig

В Оренбургской области мигрант напоил пенсионерку и изнасиловал её. Об этом сообщает местный портал Orenday.ru.



Отмечается, что всё произошло на территории СНТ. Пожилая женщина находилась на веранде дачного домика, когда к ней подошёл знакомый мигрант, подрабатывающий строителем у других жителей товарищества. Мужчина предложил пенсионерке выпить, а после совместного распития алкоголя начал приставать к женщине и оказывать ей знаки внимания. Когда оренбурженка отвергла его домогательства, он изнасиловал её.

86-летняя пострадавшая написала заявление в полицию. Подозреваемого оперативно задержали, сейчас он находится в СИЗО.

Анастасия Чинкова

