Мигрант изнасиловал пенсионерку на дачном участке под Оренбургом
В Оренбургской области мигрант напоил пенсионерку и изнасиловал её. Об этом сообщает местный портал Orenday.ru.
Отмечается, что всё произошло на территории СНТ. Пожилая женщина находилась на веранде дачного домика, когда к ней подошёл знакомый мигрант, подрабатывающий строителем у других жителей товарищества. Мужчина предложил пенсионерке выпить, а после совместного распития алкоголя начал приставать к женщине и оказывать ей знаки внимания. Когда оренбурженка отвергла его домогательства, он изнасиловал её.
86-летняя пострадавшая написала заявление в полицию. Подозреваемого оперативно задержали, сейчас он находится в СИЗО.
