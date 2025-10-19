Большегруз с номерами Дагестана снес маршрутку с пассажирами в Волгограде

19 октября 2025, 13:19

Большегруз с номерами Дагестана врезался в маршрутку с пассажирами в Волгограде

Фото: istockphoto/JTeivans

В Красноармейском районе Волгограда грузовик с дагестанскими номерами врезался в маршрутку с пассажирами, а затем въехал в остановку. Об этом сообщает Telegram-канал «V1.RU. Новости Волгограда».