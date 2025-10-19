Достижения.рф

Большегруз с номерами Дагестана снес маршрутку с пассажирами в Волгограде

Фото: istockphoto/JTeivans

В Красноармейском районе Волгограда грузовик с дагестанскими номерами врезался в маршрутку с пассажирами, а затем въехал в остановку. Об этом сообщает Telegram-канал «V1.RU. Новости Волгограда».



По словам очевидцев, маршрутка остановилась, чтобы забрать пассажира, когда сзади «завертело» фуру: сначала она влетела в маршрутку, от удара та отклонилась в сторону, а затем грузовик ударил по остановке.

Свидетели предполагают, что водитель мог заснуть или у машины отказали тормоза. Люди успели разойтись.

По предварительным данным, в маршрутке пострадали четыре человека. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Никита Кротов

