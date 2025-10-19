В Башкирии пьяный водитель внедорожника протаранил частный жилой дом

19 октября 2025, 10:22

Фото: пресс-служба ГАИ Башкортостана (Telegram @bash_gibdd)

Пьяный водитель внедорожника врезался в жилой дом в городе Октябрьский в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ республики в своём Telegram-канале.