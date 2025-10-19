В Башкирии пьяный водитель внедорожника протаранил частный жилой дом

Пьяный водитель внедорожника врезался в жилой дом в городе Октябрьский в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ республики в своём Telegram-канале.
Авария произошла в субботу, 18 октября, около 7 утра. 30-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и наехал на жилой дом на улице 1-й проезд Свободы. Фото: пресс-служба ГАИ Башкортостана (Telegram @bash_gibdd) В результате ДТП пострадала 32-летняя пассажирка иномарки – у неё диагностированы ушибы. При проведении освидетельствования на состояние опьянения у водителя в выдыхаемом воздухе обнаружили этанол в концентрации 0,633 мг/л, что подтверждает факт вождения в нетрезвом состоянии.
Информация о том, были ли в доме люди во время аварии, не поступала. По факту происшествия начато административное расследование.