При массовом ДТП с легковушками и грузовиками в Ленобласти пострадали два человека
В крупном ДТП на трассе Р-21 «Кола» пострадали два человека. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
Массовая авария произошла на 86-м километре дороги, в районе деревни Дусьево. Предварительно, участниками дорожно-транспортного происшествия стали два грузовых и несколько легковых автомобилей. Одно из столкновений было лобовым. На место оперативно выехала дежурная смена 112 пожарной части ГКУ «Леноблпожспас».
В результате аварии пострадали взрослый и ребёнок. Движение по одной полосе в сторону Петербурга в настоящий момент ограничено. Более подробной информации относительно случившегося и причин инцидента пока не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что в английском Портсмуте вспыхнули столкновения с полицией на фоне протестов против нелегальной миграции. В акции приняли участие около 500 человек.
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