Известный спортивный блогер попал с женой в массовое ДТП на Рублёвке на дорогом BMW X6

07 сентября 2026, 23:49

Известный блогер Алексей Столяров попал с женой на BMW X6 в массовое ДТП на Рублёвке

Алексей Столяров и Вера Бондарева (Фото: Instagram* @vera_bond)

На Рублёвке произошла массовая авария с участием автомобиля известного спортивного блогера Алексея Столярова. Об этом сообщают Telegram-каналы Baza и SHOT.