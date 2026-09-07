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Известный спортивный блогер попал с женой в массовое ДТП на Рублёвке на дорогом BMW X6

Известный блогер Алексей Столяров попал с женой на BMW X6 в массовое ДТП на Рублёвке
Алексей Столяров и Вера Бондарева (Фото: Instagram* @vera_bond)

На Рублёвке произошла массовая авария с участием автомобиля известного спортивного блогера Алексея Столярова. Об этом сообщают Telegram-каналы Baza и SHOT.



По предварительным сведениям, сначала белый Volkswagen влетел на скорости в другое авто, которое затем врезалось в новый многомиллионный BMW X6, принадлежащий Столярову и его жене Вере Бондаревой. При этом всего в ДТП пострадали четыре машины. Блогер и его супруга находились внутри салона в момент столкновения, они пока остаются на месте происшествия.

Алексей Столяров и Вера Бондарева (Фото: Instagram* @vera_bond)
У кроссовера BMW X6 оказался повреждён бампер, другим транспортным средствам досталось больше — несколько авто буквально смяты после аварии. Одна из полос дороги остаётся перекрытой, движение затруднено.

Информации о пострадавших в результате случившегося не поступало. Обстоятельства ДТП выясняются, полиция проводит проверку. Столяров записал видео подписчикам, в котором подтвердил, что все в порядке.

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Мария Моисеева

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