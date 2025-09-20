Большегруз впечатал в фуру легковой автомобиль на МКАД и попал на видео

20 сентября 2025, 11:32

На МКАД большегруз раздавил о фуру легковую машину и попал на видео

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

На МКАД легковой автомобиль оказался зажат между двумя большегрузами после того, как в него сзади врезался тягач с полуприцепом. Об этом пишет Telegram-канал «СпецДорПроект».