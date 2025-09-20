Большегруз впечатал в фуру легковой автомобиль на МКАД и попал на видео
На МКАД легковой автомобиль оказался зажат между двумя большегрузами после того, как в него сзади врезался тягач с полуприцепом. Об этом пишет Telegram-канал «СпецДорПроект».
Авария произошла на 2-м километре МКАД 16 августа. На опубликованных кадрах можно увидеть грузовик МАЗ с бортовым полуприцепом, который движется по второй полосе трассы. Впереди него образуется пробка из-за ремонтных работ, которые сузили дорогу. Перед тягачом находится седан Volkswagen Polo, а за ним — большегрузная фура.
В итоге водитель МАЗа столкнулся с легковым автомобилем и буквально смял его о грузовик, стоящий впереди.
