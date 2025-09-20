В США на месте панихиды по Кирку задержали вооруженного мужчину

20 сентября 2025, 08:49

WP: на месте планируемой панихиды по Кирку задержали вооруженного мужчину

Фото: iStock/Shutter2U

В США на месте планируемой панихиды по политическому активисту Чарли Кирку задержали вооруженного мужчину. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на данные секретных служб.