В США на месте панихиды по Кирку задержали вооруженного мужчину
В США на месте планируемой панихиды по политическому активисту Чарли Кирку задержали вооруженного мужчину. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на данные секретных служб.
В публикации сообщается, что личность подозреваемого не установлена. Правоохранительные органы отмечают, что мужчина был замечен на стадионе «Стейт Фарм» в Глендейле из-за его странного поведения.
Согласно информации издания, этот человек не является сотрудником правоохранительных органов и в настоящее время находится под арестом.
Покушение на Чарли Кирка произошло 10 сентября. В тот день активист выступал на территории кампуса университета в штате Юта.
