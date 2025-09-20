Генконсульство сообщило об эвакуации россиян из отелей в Анталье из-за пожаров

20 сентября 2025, 10:16

Эвакуированных из-за лесного пожара в Анталье туристов из РФ разместили в отелях

Фото: iStock/Toa55

Эвакуированных из-за лесного пожара в турецкой Анталье российских туристов разместили в ближайших безопасных гостиницах. Об этом РИА Новости сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье.