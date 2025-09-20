Генконсульство сообщило об эвакуации россиян из отелей в Анталье из-за пожаров
Эвакуированных из-за лесного пожара в Анталье туристов из РФ разместили в отелях
Эвакуированных из-за лесного пожара в турецкой Анталье российских туристов разместили в ближайших безопасных гостиницах. Об этом РИА Новости сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье.
Согласно информации ведомства, пострадавших нет. Российские туристы не обращались на экстренную линию генерального консульства.
Дипломаты внимательно следят за развитием событий, добавили в консульстве.
В ночь на субботу между районами Кунду и Белек вспыхнул пожар, в результате чего были эвакуированы постояльцы как минимум двух крупных отелей. В лесных зонах городов Аланья и Сиде продолжается борьба с огнем.
