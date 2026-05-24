Большой частный дом сгорел в Крыму

24 мая 2026, 21:39

Большой частный дом сгорел в курортном поселке Крыма

Фото: istockphoto/Bilanol

В поселке Семидворье (восточнее Алушты) пожарные ликвидировали открытое горение в частном жилом доме. Площадь возгорания достигла 350 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.





Огонь полностью уничтожил второй и третий этажи здания, выполненные с деревянными межэтажными перекрытиями. В тушении участвовали 25 специалистов и 11 единиц техники.



Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на соседние постройки. В настоящее время проводится проливка очагов горения. Информация о возможных пострадавших и причинах пожара пока не поступала.



