Пожар на рынке тушат в Новой Москве

24 мая 2026, 17:55

РИА Новости: пожар на рынке «Тополек» тушат в Новой Москве

В Новой Москве произошел пожар на рынке «Тополек». Возгорание возникло в одноэтажном торговом павильоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.





В настоящее время огнеборцы ликвидируют пламя. Принимаются все необходимые меры.



Тем временем в Челябинске из лицея №77 эвакуировали учащихся. По информации городского портала 74.RU, инцидент произошел во время урока, когда загорелась лампа.



Семиклассники писали контрольную работу, и учитель заметила, что над последней партой начал искрить потолочный светильник. При эвакуации горящие фрагменты стали падать на парту, вызвав ее возгорание.



Педагог оперативно вывела детей из класса и самостоятельно потушила пламя. В региональном управлении МЧС уточнили, что из здания эвакуировались 28 детей и двое взрослых. Пострадавших нет, помощь спасателей не потребовалась.



