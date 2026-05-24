Пожар на рынке тушат в Новой Москве
В Новой Москве произошел пожар на рынке «Тополек». Возгорание возникло в одноэтажном торговом павильоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
В настоящее время огнеборцы ликвидируют пламя. Принимаются все необходимые меры.
Тем временем в Челябинске из лицея №77 эвакуировали учащихся. По информации городского портала 74.RU, инцидент произошел во время урока, когда загорелась лампа.
Семиклассники писали контрольную работу, и учитель заметила, что над последней партой начал искрить потолочный светильник. При эвакуации горящие фрагменты стали падать на парту, вызвав ее возгорание.
Педагог оперативно вывела детей из класса и самостоятельно потушила пламя. В региональном управлении МЧС уточнили, что из здания эвакуировались 28 детей и двое взрослых. Пострадавших нет, помощь спасателей не потребовалась.