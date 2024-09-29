Помощь коллегам в выходной обернулась для женщины гибелью: В кафе ворвался обезумевший от запаха сосед

Фото: istock / Diy1
Весной этого года в Сыктывкаре произошла трагедия, унесшая жизнь 30-летней Алисы Р., сотрудницы суши-магазина. Женщина скончалась на рабочем месте от множественных ножевых ранений, нанесенных мужчиной, проживавшим над заведением.
Подробности трагичного случая — в материале «Радио 1».
Алиса была не только сотрудницей заведения, но и сама проживала в этом доме. Она получила квартиру от матери и жила там вместе с 11-летней дочерью. После того, как суши-магазин открылся на цокольном этаже, девушка устроилась туда работать, пытаясь совместить работу и домашние дела. Вскоре она стала управляющей торговой точки.
Помимо мужчины, никто из жителей дома не жаловался на запах. Все указывало на то, что проблема исходила исключительно из квартиры соседа, который, в итоге, решил разбираться с проблемой собственными силами.
Фото: istock / Eugene Nekrasov
Камера наблюдения запечатлела зверское нападение — на кадрах Алиса в спецодежде ловко формирует роллы для очередной доставки. Внезапно на кухню врывается мужчина, которого пытается остановить женщина, вероятно, его супруга. Алиса и незваный гость обмениваются несколькими короткими фразами. Женщина, не обращая внимания на происходящее, продолжает спокойно готовить.
Что именно вывело мужчину из себя — спокойствие женщины, равнодушие или что-то другое — неизвестно. Мужчина достал нож из кармана и накинулся на женщину. Все произошло мгновенно, остальные работники кухни даже не успели оглянуться, как Алиса уже лежала на полу, умоляя вызвать скорую помощь.
Убийца исчезает также внезапно, как и появился. Прибывшие медики бессильны — слишком сильная кровопотеря, удары пришлись в жизненно важные органы.
Фото: istock / zoka74
Алиса, которая всего лишь хотела помочь, стала жертвой бессмысленной трагедии, оставив после себя лишь пустоту и боль.
Мать погибшей, Лариса Леонидовна, подчеркивает, что не винит коллег дочери, которые были шокированы и стояли в ступоре.
Как сообщила прокуратура Республики Коми, обвинение запросило для подсудимого наказание в виде 14 лет и одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
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Запах — повод для убийстваРоссиянин неоднократно жаловался на неприятный запах, исходящий из кухни суши-бара, и даже устраивал скандалы работникам заведения. Будучи недовольным запахом, проникающим в его квартиру, он решился на радикальные меры.
Алиса была не только сотрудницей заведения, но и сама проживала в этом доме. Она получила квартиру от матери и жила там вместе с 11-летней дочерью. После того, как суши-магазин открылся на цокольном этаже, девушка устроилась туда работать, пытаясь совместить работу и домашние дела. Вскоре она стала управляющей торговой точки.
«В последнее время ей подняли зарплату, и она была очень довольна», – рассказывает ее мать Лариса.Несмотря на успехи в работе, ее жизнь омрачался сосед, постоянно жалующийся на неприятный запах. Он терроризировал работников магазина, обвиняя их в распространении вони, и даже обращался в Роспотребнадзор. Однако проверки показали, что все санитарные нормы соблюдаются, и никаких нарушений в работе заведения не было.
Помимо мужчины, никто из жителей дома не жаловался на запах. Все указывало на то, что проблема исходила исключительно из квартиры соседа, который, в итоге, решил разбираться с проблемой собственными силами.
Злая насмешка судьбыАлиса не должна была присутствовать на работе в тот день. У нее был выходной — долгожданный отдых после напряженной недели. Однако чувство долга и желание помочь коллегам в пятничной суете, когда заказов было не перечесть, заставили ее вернуться.
Фото: istock / Eugene Nekrasov
Камера наблюдения запечатлела зверское нападение — на кадрах Алиса в спецодежде ловко формирует роллы для очередной доставки. Внезапно на кухню врывается мужчина, которого пытается остановить женщина, вероятно, его супруга. Алиса и незваный гость обмениваются несколькими короткими фразами. Женщина, не обращая внимания на происходящее, продолжает спокойно готовить.
Что именно вывело мужчину из себя — спокойствие женщины, равнодушие или что-то другое — неизвестно. Мужчина достал нож из кармана и накинулся на женщину. Все произошло мгновенно, остальные работники кухни даже не успели оглянуться, как Алиса уже лежала на полу, умоляя вызвать скорую помощь.
Убийца исчезает также внезапно, как и появился. Прибывшие медики бессильны — слишком сильная кровопотеря, удары пришлись в жизненно важные органы.
Фото: istock / zoka74
Алиса, которая всего лишь хотела помочь, стала жертвой бессмысленной трагедии, оставив после себя лишь пустоту и боль.
Вопросы без ответаПосле трагедии в кафе остаются вопросы к администрации заведения. Как мог посторонний человек проникнуть на кухню? Почему отсутствовала тревожная кнопка?
Мать погибшей, Лариса Леонидовна, подчеркивает, что не винит коллег дочери, которые были шокированы и стояли в ступоре.
«Это же шок, как их можно винить?», – отмечает она.Женщина, находящаяся в глубоком горе, борется с болью утраты. Она переживает о 11-летней внучке, которая теперь будет жить с ней.
«Я еще молодая, мне 51 год, я сильная. Внучку я воспитаю, поставлю на ноги. Я теперь снова мама», – говорит полная решимости Лариса.Убийцу задержали и отправили в изолятор в тот же день. Известно, что он уже имел судимость.
НаказаниеПосле завершения расследования уголовное дело было направлено в Сыктывкарский горсуд для рассмотрения. Мать погибшей женщины подала иск к обвиняемому о взыскании компенсации морального вреда на сумму более 3 млн рублей.
Как сообщила прокуратура Республики Коми, обвинение запросило для подсудимого наказание в виде 14 лет и одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
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Алина Юрчак