В Петербурге женщина подожгла любовницу мужа
В Санкт-Петербурге произошел шокирующий инцидент, в результате которого 38-летняя женщина получила серьезные ожоги после того, как ее подожгла ревнивая жена. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», инцидент произошел 5 августа около 17:30 во дворе дома на улице Первого Мая.
Согласно информации, поступившей в службу 112 от очевидцев, в дворе загорелся автомобиль Chery Tiggo 7 Pro. Из салона выбежала обгоревшая женщина, которая оказалась владелицей автомобиля — 41-летней петербурженкой. В ходе конфликта она была облита горючей жидкостью и подожжена 38-летней жительницей Парголово, которая испытывала ревность к своему мужу.
Жертва была срочно доставлена в НИИ скорой помощи с термическим ожогом 80% поверхности тела, включая ожоги 1-2 степени волосистой части головы, туловища, спины, рук и ног. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Ревнивая жена была задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Данный инцидент подчеркивает опасности ревности и эмоциональных конфликтов, которые могут привести к трагическим последствиям. Подробности дела продолжают выясняться.
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