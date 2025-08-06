В Петербурге женщина подожгла любовницу мужа

06 августа 2025, 08:48

Фото: iStock/globalmoments

В Санкт-Петербурге произошел шокирующий инцидент, в результате которого 38-летняя женщина получила серьезные ожоги после того, как ее подожгла ревнивая жена. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», инцидент произошел 5 августа около 17:30 во дворе дома на улице Первого Мая.