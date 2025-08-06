Туристка отправилась в экскурсионный тур в Индию и была изнасилована в отеле
В индийском городе Биканер, штат Раджастхан, произошел шокирующий инцидент: иностранная туристка стала жертвой изнасилования в гостинице. Об этом сообщает портал Bhaskar English.
Трагедия произошла 2 августа в отеле, расположенном в районе Лалгарх. Имя и национальность пострадавшей не раскрываются, однако известно, что она немедленно сообщила о произошедшем в полицию. Сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на ее заявление и вскоре задержали подозреваемого.
Специальная комиссия провела осмотр пострадавшей и допросила как ее, так и задержанного. В настоящее время информация о дальнейшей судьбе подозреваемого и пострадавшей остается неизвестной.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге произошел шокирующий инцидент, в результате которого 38-летняя женщина получила серьезные ожоги после того, как ее подожгла ревнивая жена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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