Туристка отправилась в экскурсионный тур в Индию и была изнасилована в отеле

06 августа 2025, 09:16

Фото: iStock/Adrian Catalin Lazar

В индийском городе Биканер, штат Раджастхан, произошел шокирующий инцидент: иностранная туристка стала жертвой изнасилования в гостинице. Об этом сообщает портал Bhaskar English.