В петербургском аквапарке мальчику разорвали печень
В аквапарке «Родео Драйв» на проспекте Культуры Санкт-Петербурга произошел шокирующий инцидент, который потряс общественность. 5 августа, около полудня, во время веселого катания с горки на шестилетнего мальчика скатилась неизвестная женщина.
Этот случай привел к тяжелым последствиям: у ребенка был диагностирован травматический разрыв левой доли печени.
Срочно доставленный в Детскую больницу №2 святой Марии Магдалины, мальчик оказался в реанимации, где медики борются за его жизнь. По информации агентства «Оперативное прикрытие», состояние ребенка оценивается как тяжелое, и врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать его здоровье.
До этого в Балашихе произошел инцидент, в ходе которого женщина напала на мальчика, катавшегося на скейтборде.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге произошел шокирующий инцидент, в результате которого 38-летняя женщина получила серьезные ожоги после того, как ее подожгла ревнивая жена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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