В петербургском аквапарке мальчику разорвали печень

06 августа 2025, 09:11

Фото: iStock/Irina_Geo

В аквапарке «Родео Драйв» на проспекте Культуры Санкт-Петербурга произошел шокирующий инцидент, который потряс общественность. 5 августа, около полудня, во время веселого катания с горки на шестилетнего мальчика скатилась неизвестная женщина.