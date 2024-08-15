Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области – видео

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ФСБ РФ
Бомбардировщик Ту-22М3, предварительно, потерпел крушение в Черемховском районе в Иркутской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.
Судя по кадрам местных жителей, самолет загорелся еще в небе. Упал он у села Михайловка. По предварительным данным, экипаж успел катапультироваться. Информация уточняется. Пока информации о погибших и пострадавших нет.
Предполагается, что крушение бомбардировщика произошло во время учебного полета. Сейчас на поиски летчиков направлены представители спецслужб. Самолет упал в безлюдной местности.
Накануне во Франции на северо-востоке страны произошла авиакатастрофа с двумя военными самолетами. Летчики погибли.
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Предполагается, что крушение бомбардировщика произошло во время учебного полета. Сейчас на поиски летчиков направлены представители спецслужб. Самолет упал в безлюдной местности.
Накануне во Франции на северо-востоке страны произошла авиакатастрофа с двумя военными самолетами. Летчики погибли.
Читайте также:
Макрон: два французских летчика погибли при столкновении истребителей Rafale
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Стала известна информация о числе пассажиров на борту разбившегося в Бразилии самолета
Элина Позднякова