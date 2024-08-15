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Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области – видео

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
15 августа 2024, 17:46
Фото: РИА Новости/Пресс-служба ФСБ РФ

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ФСБ РФ

Бомбардировщик Ту-22М3, предварительно, потерпел крушение в Черемховском районе в Иркутской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.
Судя по кадрам местных жителей, самолет загорелся еще в небе. Упал он у села Михайловка. По предварительным данным, экипаж успел катапультироваться. Информация уточняется. Пока информации о погибших и пострадавших нет.

Предполагается, что крушение бомбардировщика произошло во время учебного полета. Сейчас на поиски летчиков направлены представители спецслужб. Самолет упал в безлюдной местности.



Накануне во Франции на северо-востоке страны произошла авиакатастрофа с двумя военными самолетами. Летчики погибли.

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#информация
#крушение
В Петербурге сгорели три автобуса
МЧС: на Днепропетровской улице Петербурга целиком сгорели три автобуса
15 августа 2024, 18:22

Фото: istockphoto/Cylonphoto

Три автобуса целиком сгорели на Днепропетровской улице Петербурга, сообщили в МЧС.
«Пятнадцатого августа в 16:43 поступило сообщение о пожаре по адресу... Днепропетровская улица, дом 63. Полностью сгорели три автобуса», — сказано в публикации.

Сведений о пострадавших нет, пламя огнеборцы ликвидировали в 17:18. По указанному адресу расположена стоянка автомобилей.

Ранее в ведомстве сообщали о горении мансарды административного здания в Казани. Пожар происходил на площади в 750 квадратных метров.

До этого сообщалось о пожаре на территории люберецкого завода. Пожарные тушили возгорание в помещении фирмы по изготовлению декораций для форумов и других мероприятий. Позже стало известно, что пламя ликвидировано.

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#автобусы
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#пожары
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«Я был с ней мягким»: Похититель школьницы Олег Лавкин рассказал, зачем держал её на цепи
15 августа 2024, 18:17

Фото: iStock/aradaphotography

В августе 2021 года в селе Алтайского края пропала двенадцатилетняя школьница. Она поехала кататься на велосипеде вдоль леса и бесследно исчезла. Многие люди искали ее и верили, что она скоро найдется. Однако все это время девочку держали на цепи. А похитителем оказался местный житель Олег Лавкин.
Подробности преступления и истинные мотивы маньяка с «внутренними демонами» – в материале «Радио 1».

Похищение девочки с особой жестокостью


Лавкин похитил ребенка 31 июля 2021 года. Он приметил девочку на проселочной дороге, когда ехал на мотоблоке. С силой толкнув ребенка с велосипеда, он связал ей руки и ноги, а на голову надел мешок. Как рассказывали следователи, затем Лавкин привез пленницу к себе домой и посадил на цепь в яме, которую выкопал в парилке бани.

Помимо физических насильственных действий, маньяк использовал и психологическое давление.

«Если нас найдут по причине, к тебе не относящейся, я покончу с собой, а если из-за тебя – я тебя убью», — говорил Лавкин похищенной девочке.

Стоит отметить, что мужчина до сих пор не понимает — за что его посадили на 20 лет. По его словам, он обходился с девочкой мягко.

«Демоны» Лавкина


На главный вопрос о том, что подтолкнуло на совершение преступления, Лавкин и сам не знает ответа. При этом маньяк утверждает, что никто из людей его не сможет понять.

«Если я и начну отвечать, то это будет на несколько часов, и это в итоге приведет меня в знаменитый город Орел, где содержатся преступники с психическими отклонениями», — сказал Лавкин.

Похититель отметил, что когда-то он увлекался различными религиозными течениями и даже посещал в Москве школу нейролингвистики, которую позднее признали экстремистской организацией. Переехав на Алтай, Лавкин продолжил поддерживать контакт с представителями различных религий и даже помогал строить экопоселение. Однако в какой-то момент ему наскучила такая жизнь, и он решил найти что-то новое.

Искать новое «хобби» Лавкин решил в интернете. По словам маньяка, он «заразился информационным вирусом». Сам Лавкин считает его «внутренним демоном», который им овладел и в итоге привел в колонию строгого режима.

Фото: iStock/SB Arts Media

Влечение к малолетней или обычный азарт: как Лавкин принял решение о похищении девочки


Решение о похищении, со слов Лавкина, он принял молниеносно – за секунду, а не планировал. Он подчеркнул, что и сам не осознавал, что преступление произойдет. При этом в показаниях мужчина серьезно путается.

«Я не был с ней знаком, я ее вообще не знал. Я знал, кто она, знал, что она падчерица определенного человека», — заявил он.

После того, как Лавкин схватил девочку, он отвез ее к себе в подвал и посадил на цепь. С его слов – это было единственное средство для удержания заложницы. На месте похищения оставались улики – велосипед ребенка и мобильный телефон. Их маньяк попытался «устранить» — подбросил к водоему, чтобы все подумали, будто она утонула.

Лавкин ждал, что правоохранители нагрянут к нему домой с обыском, поэтому он вместе с жертвой спрятался между полом и грунтом. Поняв, что удерживать девочку бессмысленно и его вот-вот поймают, он отпустил пленницу, а сам подался в бега. Лавкин был давним «выживальщиком» в лесу, что помогло ему добраться до дальней деревни в Республике Алтай. Попался он самым глупым способом – вышел в магазин за сигаретами.

За угрозу убийством, насильственные действия и похищение Лавкин приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Но он с этим приговором не согласен, для него он слишком жесткий.

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В подмосковном лесу нашли заблудившуюся семейную пару
15 августа 2024, 17:39

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Муж и жена отправились за грибами в лес недалеко от деревни Кунавино городского округа Ступино и заблудились, их нашли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Супруги, обнаружив, что не могут самостоятельно найти дорогу домой, позвонили в единую службу экстренных вызовов «Система-112» и попросили им помочь. Работники дежурной смены прибыли в район поиска, связались с «потеряшками» по телефону, определили их примерное местонахождение и принялись прочёсывать лес, подавая звуковые сигналы и работая на отклик», — говорится в сообщении.
Поиски заняли меньше часа. Спасатели обнаружили незадачливых грибников и вывели их из лесного массива. Ни мужчине, ни женщине медицинская помощь не потребовалась.

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#мособлпожспас
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Грузовой поезд сошёл с рельсов в Оренбургской области — видео
Mash: грузовой поезд сошёл с рельсов в Оренбургской области, пострадавших нет
15 августа 2024, 17:00

Фото: istockphoto/teppakorn tongboonto

В Оренбургской области сошел с рельсов грузовой состав, сообщает Mash, публикуя кадры с места происшествия.
Уточняется, что шесть вагонов влетели в складские помещения, расположенные рядом с ж/д путями. По данным журналистов, все случилось, поскольку проезд был узким, а машинист не учел габаритов.

В РЖД уведомили, что на остановочный пункт «Меновой двор» из Оренбурга направляется восстановительный состав. К счастью, никто не пострадал, угрозы для экологии нет. Кроме того, инцидент не повлиял на движение других поездов.

Ранее сообщалось, что рабочие сорвались с высоты в 35 метров, когда ремонтировали кран. Погиб один человек.

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#россия
#оренбургская область
#поезда
#авария
#новости
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Москвичку обманули на 162 тыс. руб., обещав связаться с ее супругом на СВО
15 августа 2024, 16:59

Фото: istockphoto/Lincoln Beddoe

Более 160 тысяч рублей потеряла москвичка, попытавшись связаться с мужем, который пропал в зоне СВО, сообщает «Регнум». Желая получить данные о супруге всевозможными способами, жертва стала контактировать с некими волонтерами, пообещавшими за 12 тысяч рублей организовать видеосвязь с пропавшим военнослужащим.
Получив деньги, злоумышленники сообщили, что ничего не получилось, потому что в лагере пленников якобы не было света, а затем попросили еще 24 тысячи. Позже отчаявшейся женщине прислали мошенническую ссылку, перейдя по которой она еще раз потеряла деньги. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее замглавы МВД РФ Владимир Кубышко сообщал, что мошенники с Украины звонили ему четыре раза.

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#сво
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Прыгал на груди: в Магадане пьяный гость насиловал и убивал сестру, пока ее брат спал
В Магадане мужчина изнасиловал и убил женщину, пока спал ее брат
15 августа 2024, 16:35

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

В Магадане 32-летний мужчина жестоко расправился с молодой женщиной, которую прежде изнасиловал. В это время в соседней комнате находился родной брат девушки. О том, почему он не помешал убийце и что известно об обстоятельствах дела расскажет редакция «Радио 1».

Случайный гость принес беду в дом


В декабре 2023 года 32-летний Александр, не имея при себе денег, решил поехать в Магадан. С просьбой подвезти он обратился к проезжающему мимо дальнобойщику. Мужчины проделали приличный путь, а затем остановились на ночлег в поселке Мяунджа Сусуманского района. Дождавшись, когда водитель уснет, Александр выкрал у него мобильный телефон и денежные средства.

Вместе с похищенным злоумышленник скрылся.

Дальше Александр также добирался на попутках. Прибыв в поселок Сокол, он вспомнил о своем давнем приятеле, который сбывал краденные мобильные телефоны. Мужчина отказался приобретать сотовый и направил Александра к другому скупщику. После сделки некий Михаил предложил Александру «обмыть» покупку и пригласил его в свой дом.

Позже к распитию спиртного присоединилась 39-летняя сестра хозяина дома. Новый знакомый вскоре сообщил семейству, что идти ему некуда и попросился остаться на ночлег.

Фото: istockphoto/eugenekeebler

Изнасилование и убийство


Изрядно подвыпившие брат и сестра согласились приютить Александра. Дождавшись, пока хозяин дома уснет, Александр пробрался в соседнюю комнату и изнасиловал его сестру.

По версии следствия, женщина начала оказывать сопротивление, царапаться и кусаться. Это разозлило изверга, он стал прыгать на груди беспомощной жертвы, пинать ее, избивать и пытаться разорвать рот. Когда истерзанная женщина перестала сопротивляться, Александр изнасиловал ее.

Травмы пострадавшей оказались несовместимыми с жизнью и вскоре она скончалась.

После издевательств над женщиной Александр ушел в соседнюю комнату и лег спать. Утром он собрал все ценные вещи, которые попались ему на видном месте и попытался скрыться. Тело женщины было обнаружено ее братом. Он заверял, что не слышал каких-либо криков, так как был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Александр спутя несколько часов он был задержан правоохранителями. Свои действия он объяснил помутнением рассудка. В настоящее время насильник находится в местах лишения свободы.

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В Казани горит мансарда административного здания, сообщили в МЧС
15 августа 2024, 15:47

Фото: istockphoto/DmyTo

Возгорание мансарды административного здания произошло в Казани. Как уточнили в МЧС, горение происходит на площади в 750 квадратов.
«В Казани сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар. Люди эвакуировались самостоятельно. Предварительно, пострадавших нет», — сказано в публикации ведомства в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о пожаре на территории завода в Люберцах. По информации журналистов, горело помещение фирмы, занимающейся декорациями для мероприятий. Позже появились данные, что пожар был потушен.

Кроме того, возгорание недавно произошло в московском торговом центре «Рио». Пожару был присвоен второй уровень сложности.

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#россия
#казань
#пожар
#мчс
#новости
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Пенсионер-курянин пропал без вести после издевки над ним неонацистов ВСУ
Пенсионер Гусаров, над которым издевались ВСУ, пропал без вести
15 августа 2024, 14:28

Фото: istockphoto/blinow61

Пенсионер-курянин, над которым издевались украинские неонацисты, пропал без вести. Как сообщает Telegram-канал Mash, по разным данным, 74-летнего Александра Гусарова никто не видел уже девять или десять дней.
Известно, что одним из нацистов является 38-летний Василий Данилюк, живущий в Городенке Ивано-Франковской области Украины. Данных о сообщнике Данилюка пока нет.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий уже объявил награду в пять миллионов рублей за поимку тех, кто издевался над пенсионером. На злоумышленниках были каски с символикой карательного отряда СС.

Внучка Гусарова не верит, что его могли застрелить. В издевательской записи в сети от 11 августа сказано, что как только видео закончилось, пожилого мужчину убили.

Александр Гусаров является жителем Курской области, который искал дорогу в безопасное место. На его пути попались укронацисты, начавшие оскорблять старика.

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#всу
#криминал
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За поджог автомобиля Росгвардии с сотрудниками внутри задержали мужчину в Москве
СК задержал мужчину, который поджег служебный автомобиль Росгвардии в Москве
15 августа 2024, 13:57

Фото: istockphoto/blinow61

За поджог автомобиля Росгвардии с сотрудниками внутри задержан мужчина в столице, сообщила пресс-служба столичного главка Следкома. Следствие считает, что задержанный 14 августа «поджег служебный автомобиль Росгвардии, понимая, что в нем находятся правоохранители».
«…Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве оперативно задержали фигуранта. В результате происшествия пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Начато уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Следователи сейчас работают с фигурантом, выясняя обстоятельства.

Ранее сообщалось, что екатеринбурженку Ксению Карелину приговорили к 12 годам колонии общего режима за госизмену.

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