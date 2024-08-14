Лекорню: аварию потерпели два истребителя Rafale, один пилот найден живым

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Во Франции после авиакатастрофы с двумя военными самолетами в Мёрте и Мозеле нашли одного из пилотов, он жив. Об этом сообщил глава Минобороны страны Себастьен Лекорню.
«Один из пилотов найден и находится в безопасности», — написал Лекорню в своем аккаунте в соцсети Х.
При этом он добавил, что поиски второго пилота до сих пор продолжаются. Для поисковой операции привлекли жандармерию, а также спасателей и управление лесного хозяйства.
Ранее стало известно, что во Франции на северо-востоке страны произошла авиакатастрофа с двумя военными самолетами. Причины аварии пока не известны.
Ранее была информация, что в Греции пилот катапультировался после посадки из-за технических проблем с истребителем Mirage 2000-5.
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Элина Позднякова