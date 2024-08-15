Макрон: два французских летчика погибли при столкновении истребителей Rafale

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Два французских летчика погибли в авиакатастрофе при столкновении истребителей Rafale на востоке Франции во время тренировочного полета. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон в своих соцсетях. По его данным, в аварии разбились капитан и лейтенант.
«Мы с грустью узнали о гибели капитана Себастьяна Мабира и лейтенанта Маттиса Лоренса в авиакатастрофе во время тренировочного полета Rafale. Страна разделяет боль семей и братьев по оружию с авиабазы Сент-Дизье», — написал Макрон.Ранее французские СМИ писали, что после авиакатастрофы с двумя военными истребителями искали инструктора и ученика одного из самолетов, поиски продолжались весь день.
На авиабазе Сент-Дизье обучают французских и иностранных пилотов истребителей Rafale, а также повышают квалификацию летчиков.
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Данил Пономарев