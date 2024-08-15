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Макрон: два французских летчика погибли при столкновении истребителей Rafale

15 августа 2024, 01:40
Фото: iStock/KuntalSaha

Фото: iStock/KuntalSaha

Два французских летчика погибли в авиакатастрофе при столкновении истребителей Rafale на востоке Франции во время тренировочного полета. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон в своих соцсетях. По его данным, в аварии разбились капитан и лейтенант.
«Мы с грустью узнали о гибели капитана Себастьяна Мабира и лейтенанта Маттиса Лоренса в авиакатастрофе во время тренировочного полета Rafale. Страна разделяет боль семей и братьев по оружию с авиабазы Сент-Дизье», — написал Макрон.
Ранее французские СМИ писали, что после авиакатастрофы с двумя военными истребителями искали инструктора и ученика одного из самолетов, поиски продолжались весь день.



На авиабазе Сент-Дизье обучают французских и иностранных пилотов истребителей Rafale, а также повышают квалификацию летчиков.

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Смирнов: в Курской области эвакуируют весь Глушковский район
15 августа 2024, 00:09

Фото: iStock/SonerCdem

В Курской области региональный оперативный штаб принял решение об эвакуации всего Глушковского района, который граничит с Украиной. Об этом сообщает врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале. Как и в случае с эвакуацией райцентра Глушково, координировать выезд будут силовики, местные власти и дружинники.
«Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям от силовиков и местных властей», — написал Смирнов.
Двумя часами ранее глава региона объявил об эвакуации райцентра Глушково.

Ранее в Курской области эвакуировали жителей Беловского района. Для них подготовили пункты временного размещения, в которых им окажут всю необходимую помощь. В заключение Смирнов призвал жителей доверять только официальным источникам информации.

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Подозреваемая в подрыве «Северных потоков» заявила, что все обвинения ложные
Подозреваемая в подрыве «Северных потоков» украинка отрицает свою вину
14 августа 2024, 23:52

Фото: istock/Dragan Mihajlovic

Украинская дайвер Светлана Успенская, подозреваемая в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявила о своей непричастности к инциденту. В интервью «Известиям» она опровергла обвинения и назвала публикации в СМИ ложными.
Успенская рассказала, что в начале спецоперации ее дайвцентр на Украине приостановил работу, и она уехала за границу с ребенком, в то время как ее муж ушел в армию. Она утверждает, что весь период спецоперации находилась на Украине и планирует подать в суд на немецкие издания, распространяющие неподтвержденную информацию о ее причастности к подрывам.

«Я была совладелицей дайвцентра на Украине, но в начале [спецоперации] мы остановили работу, я с ребенком поехала заграницу, мой муж пошел в армию», — передают слова Успенской «Известия».
Генеральная прокуратура ФРГ ранее выдала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в подрыве газопроводов. Подозреваемый, по информации, сбежал из Польши на Украину.

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#суд
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#арест
#прокуратура
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В Курской области объявили об эвакуации райцентра Глушково
Губернатор Смирнов: в Курской области объявили об эвакуации райцентра Глушково
14 августа 2024, 22:57

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В Курской области объявили об эвакуации райцентра Глушково. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале. Соответствующее решение принял региональный оперштаб, отметил он.
Глава региона также написал, что координацию эвакуации из административного центра Глушковского района взяли на себя силовые структуры, военные ВС РФ, местные власти и дружинники центра «Патриот».
«Прошу всех следовать рекомендациям», — добавил Смирнов.
Ранее региональный оперативный штаб Курской области принял решение об эвакуации жителей Беловского района. Для эвакуированных подготовили пункты временного размещения, в которых им окажут всю необходимую помощь. В заключение Смирнов призвал жителей доверять только официальным источникам информации.

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#патриот
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#вс рф
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Мэр Кличко: в одном из кафе Киева взорвали гранату
14 августа 2024, 22:11

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

В одном из кафе Киева взорвали гранату, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале. По его данным, ЧП произошло на улице Рейтарской.
Кличко заверяет, что граната была учебной, а ее взрыв привел лишь к задымлению помещения кафе. На месте работали сотрудники экстренных служб.
«Потерпевших и разрушений нет», — отметил мэр Киева.
Ранее подпольщики сообщали, что на военном складе в порту Одессы сегодня, 14 августа, раздался мощный взрыв. По их данным, удар, предположительно, пришелся по арсеналу зарубежных противокорабельных ракет и пусковых установок, а система ПВО, которая прикрывала объект, просто не успела сработать и разлетелась вместе со складом.

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Чужая могила и ведро крови: в Перми пропавшего мужчину спустя 100 дней нашли на кладбище без ушей
В Перми пропавшего в феврале мужчину нашли в чужой могиле и без ушей
14 августа 2024, 21:16

Фото: istock / Azaliya

6 июня в Перми на Верхне-Курьинском кладбище обнаружили тело молодого отца в чужой могиле. Мужчине отрезали уши и накрыли металлическим надгробием. В материале «Радио 1» расскажем, что известно об этой жуткой истории.

Родные уже знали имена убийц

Тело 29-летнего жителя Кунгура Дмитрия* обнаружили 6 июня. По данным «КП-Пермь», погибший был зарыт на глубине полуметра. На голове у него отсутствовали уши. Мама и тетя Дмитрия уже тогда знали имена убийц.

Как рассказали изданию родственники убитого, мужчина отправился в краевую столицу из Кунгура примерено 2 года назад. Позже россиянин переехал на съёмную квартиру в Мотовилихинском районе и устроился в компанию по вывозу мусора.

Тут он начал общаться с фитнес-тренером Михаилом*, через время они даже начали называть друг друга братьями. Михаил неоднократно приезжал в гости к Диме в родной Кунгур, хорошо знал его родственников и даже был знаком с его дочкой и бывшей супругой.

Накануне трагедии мать Дмитрия просила вернуться сына в Кунгур, пожить дома, отдохнуть, но он сказал, что ему нужно закончить с одним важным делом.
Фото: istock / CalypsoArt

Отказался помочь в поисках

О пропаже 29-летнего молодого отца стало известно 27 февраля, когда он перестал отвечать на звонки матери. Спустя несколько безответных дней тётя пропавшего и его мать отправились в Пермь, чтобы выяснить, что произошло с молодым человеком. В съёмном жилье родственники не обнаружили мужчину и обратились с заявлением к правоохранителям.

Стоит отметить, что на просьбу родственников помочь найти Дмитрия Михаил ответил отказом, что сразу вызвало подозрения.

В ходе поисков удалось узнать, что пропавший арендовал машину Porshe, которая несколько дней стояла брошенной. Затем по записям с видеорегистратора из автомобиля случайного свидетеля и с городских камер наблюдения удалось воспроизвести момент исчезновения и убийства Дмитрия.

Вечером 26 февраля Porshe остановился на улице Дружбы, из салона вышла женщина, Дмитрий остался внутри. Спустя небольшой промежуток времени на переднее пассажирское сидение садится мужчина.

«Дима всегда на автомате блокировал двери, а здесь человек свободно садится в салон, значит, Дима ждал и знал этого человека, Вскоре на заднее сидение садятся еще двое, и через несколько секунд Дмитрий выскакивает из салона. За ним выскочили все трое и погнались, а машина покатилась назад, видимо, Дима задел рукой коробку передач, и врезалась в стоящую сзади иномарку. Диму догнали и потащили обратно в салон, а водителя иномарки, в которую врезался Porshe, запугали, и велели помалкивать об увиденном», — рассказывает тётя Дмитрия.
Когда неизвестные сели в машину, они отвезли мужчину на кладбище, где для него была заготовлена могила.
Фото: istock / Viacheslav Peretiatko

Ведро крови и разрытая могила

Полицейские нашли могилу, сверху которой был небрежно накидан снег. Место захоронения окружили силовики и сотрудники кладбища и начали копать. Рядом стояли родные Дмитрия и волонтеры.

Когда силовики стали рыть глубже – крови становилось все больше и больше и так до основания могилы. В итоге было обнаружено целое ведро крови, однако, тела мужчины там не было. Погибшего нашли на том же кладбище только спустя 100 дней поиска.

Тело обнаружили собаки-ищейки. Но почему раньше они не взяли след?

«Потому что никому дела до этого не было. Диму искали лишь мы и волонтеры. Только после моих многочисленных жалоб в Москву во всевозможные инстанции нашим службам прилетело и им дали сутки на поиск тела. Ровно через сутки тело сына нашли. Удивительно, не находите?» — утверждает мать Дмитрия.

Валили вину друг на друга

После пропажи 29-летнего мужчины были задержаны пермский друг погибшего Михаил и двое его знакомых.

Сначала мужчины отмалчивались, а позже стали сваливать вину друг на друга. Спустя неделю после обнаружения тела Дмитрия, Михаил написал явку с повинной.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору».
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Циничные мотивы

Как позже выяснилось, после убийства трое мужчин направились на Камский мост, где сбросили в реку ремень своей жертвы, чтобы тело нельзя было найти с помощью металлодетектора. Также они избавились от орудий убийства — ножей.

Затем трое подозреваемых явились в квартиру убитого. Вероятным мотивом расправы над «другом» стало желание завладеть его деньгами. По словам родственников, из жилья пропала крупная сумма денег – не менее двух миллионов рублей.

Неизвестно, понимали ли убийцы, что их рано или поздно их найдут, так как они попали на одну из камер, оставили след в квартили и множество других улик. Существует версия, что в момент совершения преступления они могли находиться под воздействием наркотиков, тогда вопрос об осознании последствий своих действий отпадает сам собой.

Самым циничным в этой ситуации оказался Михали — человек, которого Дмитрий считал своим братом и которого он познакомил с самыми близкими людьми.

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Блиновской продлили арест на полгода
Савеловский суд Москвы продлил арест Блиновской на полгода
14 августа 2024, 19:09

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

«Королеве марафонов» Елене Блиновской продлили арест на полгода, сообщает столичная прокуратура.
«По результатам предварительного слушания по ходатайствам государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд продлил срок содержания под стражей Елене Блиновской на шесть месяцев», — сообщили в ведомстве.

В апреле прошлого года Блиновсую взяли по подозрению в мошеннических действиях с целью ухода от налогов. Примерно год фигурантка была под домашним арестом.

Позже ее мужу Алексею инкриминировали статью о пособничестве, теперь его дело в отдельном производстве. По словам защиты Блиновской, 15 июля вышел срок давности по статье об уклонении от налогов.

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#россия
#суд
#мошенничество
#криминал
#новости
#елена блиновская
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Подросток умер после разгрузки мешков с удобрениями в Саратовской области
14 августа 2024, 18:39

Фото: iStock/Motortion

В Саратовской области 15-летний подросток скончался после того, как разгружал мешки с удобрениями, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СК РФ.
«По предварительным данным, 8 августа 2024 года несовершеннолетний помогал знакомому в погрузке мешков с удобрениями в селе Георгиевка Марксовского района. По приходу домой у 15-летнего мальчика ухудшилось самочувствие. Несовершеннолетний был госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Однако в больнице подросток скончался. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

При этом местная жительница записала видеообращение, в котором сообщила, что парень работал у местного предпринимателя. Он разгружал опасные химикаты и удобрения без специальной защиты и отравился вредными испарениями. По ее словам, до настоящего времени виновный к ответственности не привлечен.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по данному уголовному делу.

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#уголовное дело
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#бастрыкин
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В Москве задержан американец за нападение на полицейского
СК: в Москве задержан американец по подозрению в нападении на полицейского
14 августа 2024, 17:49

Фото: istockphoto/???? ??????

По подозрению в нападении на сотрудника полиции задержан американец в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в столичном главке Следкома. В ведомстве уточнили, что открыто уголовное производство по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
«С фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — добавили в СК.

По предварительной информации, 12 августа ночью гражданин США был взят за хулиганство. В частности, он отказался предоставить свои документы для удостоверения личности, а затем напал на полицейского.

Ранее сообщалось, что 14-летний подросток покончил с собой из-за изнасилования отчимом.

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#новости
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Лежала не земле голая и хрипела: мать-алкоголичка занялась сексом с уголовниками, ее нашли убитой
В Хабаровске обнаженное тело женщины нашли у реки: что известно
14 августа 2024, 17:15

Фото: iStock/Motortion

В Хабаровске обнаружили труп обнаженной женщины в лесу на Красной Речке. По словам знакомых, она связалась не с той компанией. Подробнее о том, что произошло с россиянкой, расскажет редакция «Радио 1».

Дочь Юлии положили в психоневрологический диспансер

47-летняя Юлия и её бывший муж жили в доме в Хабаровске на улице Пассажирской. Они расстались 20 лет назад, однако продолжили общаться ради своего ребёнка. Сестры хабаровчанки рассказали, что она была общительной женщиной и работала горничной в городской гостинице за небольшую зарплату. По их словам, она любила ходить в гости к родственникам, но всё изменилось, когда её дочь в мае прошлого года попала в психиатрическую больницу.
Фото: iStock/shironosov
Женщина не смогла справиться с горем, которое с ней произошло и начала пьянствовать. Юлия употребляла алкоголь неделями, пишет hab.aif.ru. Сестры пытались ей помочь, одна из них отправила женщину в наркологическую лечебницу на две недели, но это не помогло.

В июле бывший муж Юлии, уставший от её постоянного пьянства, принял решение съехать от неё. Оставшись в одиночестве, женщина начала вести беспорядочный образ жизни, вероятно, пытаясь таким образом справиться с проблемами.

7 сентября, прогуливаясь по городу, Юлия встретила двух молодых людей — Владимира А., известного по прозвищу Ёжик, и его друга Максима М. Между ними завязался разговор, после которого они все вместе решили отдохнуть и отправились в гараж к знакомому, где устроили праздник в честь встречи.
Фото: iStock/tanyss

Застолье продолжалось, пока не наступили сумерки. Но Юлия, Максим и Ёжик уходить никуда не собирались. Они уговорили хозяина гаража оставить их на ночлег. Ночью женщина переспала с обоими мужчинами поочерёдно. Проснувшись, они решили продолжить веселье. Тем более, нашёлся подходящий повод: прибавился ещё один собутыльник.

Продолжили посиделки в лесу

На следующее утро, 8 сентября, к компании присоединился владелец гаража, в котором они проводили время. Мужчина спросил, есть ли у товарищей что-нибудь для того, чтобы похмелиться. Компания приняла решение найти место, где они могли бы продолжить свои посиделки. Их выбор пал на лес, расположенный на Красной Речке, там они устроили пикник.
Фото: iStock/Enskanto

Владелец гаража спустя некоторое время устал пить и оставил своих знакомых. Максим предложил спутнице переспать повторно, она не раздумывая согласилась и разделась догола. Когда половой акт закончился, Юлия начала оскорблять Ежика, но тогда она не осознавала, какую большую ошибку она совершает. Оказалось, что мужчина несколько раз отбывал срок в тюрьме.

Бывший уголовник не стал долго раздумывать, он схватил деревянную палку и четыре раза ударил Юлию по голове, в результате чего из её уха пошла кровь. Однако женщина не упала — видимо, от количества спиртного в организме просто не чувствовала боли. К побоям присоединился Максим, он продолжил бить женщину палкой, а после этого вылил ей в лицо перцовку, оттащил за волосы к реке и стал макать в воду. Мужчина обвинил женщину в том, что она чем-то его заразила и у него опухли половые органы.

Легла нагишом на голой земле

Конфликт затих к вечеру, Юлия, Максим и Ёжик отправились спать. Женщина легла на голой земле нагишом. Проснувшись утром 9 сентября, мужчины заметили, что их знакомая издаёт хрипы и не приходит в себя. Они испугались и побежали из леса. Проверить свою подругу они решили только к обеду. Придя в лес, они обнаружили её труп. Чтобы спрятать улики, Максим предложил утопить тело, но Ёжик отказался. Мужчины перетащили её тело ближе к реке и ушли.

Юлии не повезло встретить таких «друзей»

На следующий день в городе поползли слухи, что в лесу нашли убитую женщину. Ежик попросил свою любовницу прикрыть его от правоохранителей, но девушка отказалась оправдывать мужчину и рассказала им правду.

По данным следствия, Ежик оказался обладателем довольно внушительной криминальной биографии, он несколько раз сидел за угон и кражу. Помимо этого, освободившись мужчина должен был находиться под административным надзором, но следовать закону отказался. Он самовольно покинул дом, проживал в подвале, скрываясь от полиции, и перебивался случайными заработками.
Фото: iStock/Андрей Клеменков
Максим не был судим, попадался правоохранителям один раз за небольшую кражу. Однако в компании Ежика мужчина стал жестоким мучителем, который избил женщину до полусмерти.

Знакомые Юлии утверждают, что ей не повезло встретить таких «друзей» в минуту отчаяния. Если бы ей попалась более приличная компания, судьба женщины могла бы повернуться иначе.

Возбуждено уголовное дело

По факту смерти Юлии было возбуждено уголовное дело. Ежику были предъявлены обвинения по статье 105 УК РФ «Убийство», статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и статье 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора». Максиму было предъявлено обвинение по статье 112 УК РФ.
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд города Хабаровска. Мужчины должны будут предстать перед судом и ответить за свои преступления.

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#убийство
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