Парочка влюбленных сбежала из исправительного центра в Липецке

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Михаил и Кристина попали в исправительное учреждение по разным причинам. Он – за попытку грабежа, а она – за убийство.
Судьбоносная встреча произошла, когда они отбывали в Курчатове, и молодые вскоре расписались.
На момент, когда пару перевели в исправительный центр в Липецке, Михаилу с Кристиной дозволялся выход за продуктами в город. На одном из таких походов они решили сбежать.
Через 30 дней беглецов задержали в Курчатове. На вопрос о причине побега они признались, что в один момент сошлись на мысли о том, как не хочется возвращаться в исправительный центр.
Суд отправил мужчину с женщиной под стражу на месяц. Позднее Михаилу и Кристине будет вынесено наказание более строгого вида.
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На момент, когда пару перевели в исправительный центр в Липецке, Михаилу с Кристиной дозволялся выход за продуктами в город. На одном из таких походов они решили сбежать.
Через 30 дней беглецов задержали в Курчатове. На вопрос о причине побега они признались, что в один момент сошлись на мысли о том, как не хочется возвращаться в исправительный центр.
Суд отправил мужчину с женщиной под стражу на месяц. Позднее Михаилу и Кристине будет вынесено наказание более строгого вида.
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Мария Моисеева