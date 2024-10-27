В России произошел очередной побег заключенных

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В Забайкалье четверо заключенных устроили побег из исправительного центра №1 в городе Нерчинск. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Отмечается, что среди беглецов есть осужденные за кражи, грабежи и насилие против представителей власти.
По информации канала, мужчины отбывали срок в исправительном центре, но вчера, 26 октября, не пришли на принудительные работы.
Напомним, накануне в Липецкой области из колонии сбежали шестеро заключенных. Сотрудники учреждения обнаружили их отсутствие утром при проведении обхода территории колонии. Было установлено, что через подкоп сбежали шесть заключенных. Все они являются выходцами из Средней Азии. В течение дня трех беглецов удалось задержать в Тамбовской области, еще двоих — в Липецкой. Поиски последнего заключенного продолжаются. О том, что известно о заключенных, как они смогли сбежать и где их поймали — в материале «Радио 1».
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«Как им удалось скрыться, неизвестно. Полиция начала розыск», — отмечает издание.
Напомним, накануне в Липецкой области из колонии сбежали шестеро заключенных. Сотрудники учреждения обнаружили их отсутствие утром при проведении обхода территории колонии. Было установлено, что через подкоп сбежали шесть заключенных. Все они являются выходцами из Средней Азии. В течение дня трех беглецов удалось задержать в Тамбовской области, еще двоих — в Липецкой. Поиски последнего заключенного продолжаются. О том, что известно о заключенных, как они смогли сбежать и где их поймали — в материале «Радио 1».
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Данил Пономарев