В России произошел очередной побег заключенных

Актера Андрея Хабарова, игравшего роли в сериале «След» и «Побег», объявили в федеральный и международный розыск по делу о фейках про ВС РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Отмечается, что он покинул Россию в 2022 году и сбежал в Грузию, выложив видео обстрела украинского Николаева.