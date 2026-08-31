Борец с проституцией получил срок за взятки от сутенеров

31 августа 2026, 19:36

Борца с проституцией осудили на семь лет за взятки от сутенеров

Фото: istockphoto/simpson33

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему майору полиции Александру Мезенову, ранее служившему в отделе по борьбе с преступлениями против нравственности. Чкаловский районный суд признал его виновным в получении взяток в крупном размере, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.