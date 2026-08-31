Борец с проституцией получил срок за взятки от сутенеров
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему майору полиции Александру Мезенову, ранее служившему в отделе по борьбе с преступлениями против нравственности. Чкаловский районный суд признал его виновным в получении взяток в крупном размере, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Суд установил, что Мезенов узнал о деятельности двоих организаторов занятий проституцией не позднее сентября 2023 года и решил систематически получать от них денежные вознаграждения за непривлечение к ответственности и общее покровительство. С ноября 2023-го по март 2026 года он ежемесячно брал взятки — сначала по 30 тысяч рублей, а с мая 2025 года — по 40 тысяч. Всего задокументировали 30 эпизодов на общую сумму 970 тысяч рублей.
В марте 2026 года взяткодатели добровольно явились в региональное управление ФСБ, после чего Мезенова задержали. В салоне его автомобиля нашли меченые купюры, а на руках остались следы краски.
Суд назначил экс-полицейскому наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере семикратной суммы взятки — 6 миллионов 790 тысяч рублей. Кроме того, Мезенова лишили звания майора полиции, ему запретили занимать должности в правоохранительных органах в течение восьми лет. В пользу государства конфисковали имущество осужденного на сумму 970 тысяч рублей.
Фигуранта взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.
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