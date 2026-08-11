Мужчина напал на ветерана СВО и оказался в СИЗО
В Свердловской области суд заключил под стражу 37-летнего мужчину, обвиняемого в нападении на участника специальной военной операции. Об этом стало известно 11 августа.
Как сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов региона, фигурант останется под арестом до 8 октября. Инцидент произошел вечером 26 июля во дворе дома на улице Максима Горького.
По данным следствия, злоумышленник напал на 49-летнего мужчину, который вступился за девушку. Подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов руками и костылем по голове.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Ранее он уже был судим.
Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых уточнил, что в определенных кругах нападавший известен под прозвищем Черкас. В настоящий момент мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Читайте также: