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Мужчина напал на ветерана СВО и оказался в СИЗО

В Свердловской области мужчина напал на ветерана СВО, его арестовали
Фото: istockphoto/BrianAJackson

В Свердловской области суд заключил под стражу 37-летнего мужчину, обвиняемого в нападении на участника специальной военной операции. Об этом стало известно 11 августа.



Как сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов региона, фигурант останется под арестом до 8 октября. Инцидент произошел вечером 26 июля во дворе дома на улице Максима Горького.

По данным следствия, злоумышленник напал на 49-летнего мужчину, который вступился за девушку. Подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов руками и костылем по голове.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Ранее он уже был судим.

Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых уточнил, что в определенных кругах нападавший известен под прозвищем Черкас. В настоящий момент мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Никита Кротов

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