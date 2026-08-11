Мужчина напал на ветерана СВО и оказался в СИЗО

11 августа 2026, 11:44

В Свердловской области мужчина напал на ветерана СВО, его арестовали

Фото: istockphoto/BrianAJackson

В Свердловской области суд заключил под стражу 37-летнего мужчину, обвиняемого в нападении на участника специальной военной операции. Об этом стало известно 11 августа.