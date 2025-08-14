Достижения.рф

Борис Щербаков находится в очень опасной ситуации

Борис Щербаков отказывается от установки кардиостимулятора
Борис Щербаков (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Известный российский актер Борис Щербаков, столкнувшийся с серьезными проблемами со здоровьем, отказался от установки кардиостимулятора, несмотря на рекомендации врачей. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash».



У 75-летнего артиста диагностированы нарушения в работе сердца, что привело к резкому падению пульса и потере сознания. Актер был оперативно госпитализирован и сейчас находится в реанимации в стабильном, но тяжелом состоянии.

Медицинские специалисты настоятельно уговаривают Бориса Васильевича на имплантацию электрокардиостимулятора, однако сам актер пока не готов согласиться на эту процедуру.

Борис Щербаков — народный артист России с богатой фильмографией, который стал известен в 1980–1990-е годы и продолжает активно работать в антрепризе, сериалах и на телевидении. Его талант и харизма сделали его одним из секс-символов советского кинематографа, а письма от поклонниц в свое время приходили к нему мешками. Актер считает, что залог его успеха заключается в любви к профессии.

Состояние здоровья Бориса Щербакова вызывает беспокойство у его поклонников и коллег, и все надеются на его скорейшее выздоровление.

Дарья Осипова

