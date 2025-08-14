Борис Щербаков находится в очень опасной ситуации

14 августа 2025, 09:09

Борис Щербаков отказывается от установки кардиостимулятора

Борис Щербаков (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Известный российский актер Борис Щербаков, столкнувшийся с серьезными проблемами со здоровьем, отказался от установки кардиостимулятора, несмотря на рекомендации врачей. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash».