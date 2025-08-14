Суд на трое суток арестовал россиянина за матерные анекдоты в общественном месте
Суд в Арзамасе принял решение о трехдневном административном аресте местного жителя, который в общественном месте рассказывал матерные анекдоты. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно судебным материалам, мужчина находился в компании друзей и, несмотря на замечания окружающих, продолжал использовать нецензурную лексику.
Правоохранительные органы задержали гражданина, указав в протоколе, что он «беспричинно выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте в присутствии мимо проходящих граждан». В материалах дела подчеркивается, что мужчина вел себя «грубо, нагло и вызывающе».
На суде обвиняемый полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. В результате суд назначил ему наказание в виде административного ареста на трое суток. В постановлении суда не были приведены конкретные примеры анекдотов, которые стали причиной задержания.
