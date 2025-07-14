Бориса Акунина* заочно осудили на 14 лет
Военный суд заочно приговорил писателя Акунина* к 14 годам лишения свободы
Писатель Борис Акунин* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) заочно приговорен к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.
Акунин* признан виновным по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Суд запретил писателю на четыре года администрировать интернет-сайты и назначил штраф в размере 400 тысяч рублей.
Уточняется, что прокурор запрашивал 18 лет лишения свободы для Акунина*.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов
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