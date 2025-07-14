Гособвинение запросило срок для Бориса Акунина* за телефонный разговор с пранкерами
Против писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили*) возбуждено уголовное дело. Разговор писателя с пранкерами Вованом и Лексусом стал для этого одним из поводов. Из обвинительного заключения известно, что Акунин*, посредством видеосвязи активно склонял собеседников к участию в насильственном изменении конституционного строя России. Подробности сообщает ТАСС.
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяровы (Лексус) представились представителями украинской стороны, а писатель выразил готовность оказывать финансовую поддержку ВСУ. Помимо этого, было установлено, что в ходе разговора Акунин* критически отзывался о президенте России.
Второй Западный окружной военный суд начал заочное рассмотрение дела Акунина* по существу. Государственное обвинение запросило для писателя 18 лет лишения свободы. Акунина* обвиняют в содействии террористической деятельности, публичном оправдании терроризма, а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иноагентах.
*признан Минюстом РФ иноагентом.
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