Гособвинение запросило срок для Бориса Акунина* за телефонный разговор с пранкерами

14 июля 2025, 15:55

На Бориса Акунина* завели дело после его разговора с пранкерами Вованом и Лексусом

Григорий Чхартишвили* (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Против писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили*) возбуждено уголовное дело. Разговор писателя с пранкерами Вованом и Лексусом стал для этого одним из поводов. Из обвинительного заключения известно, что Акунин*, посредством видеосвязи активно склонял собеседников к участию в насильственном изменении конституционного строя России. Подробности сообщает ТАСС.