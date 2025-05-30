СК обвинил Акунина* в оправдании Украины

СК: писатель Борис Акунин* оправдывал террористическую деятельность Украины
Борис Акунин* (Фото: Instagram**/ boris.akunin)

Признанный иногентом в России писатель Борис Акунин* оправдывал украинскую террористическую деятельность. Об этом заявили в Следственном комитете в пятницу, 30 мая.



«Он заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины», — пояснили в ведомстве.

В СК подчеркнули, что обвиняемого не раз признавали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента в 2024 году, но тот продолжил игнорировать соответствующую маркировку. Банковские счета Акунина* арестованы, ему заочно предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма. Мужчина в международном розыске.

*Признан иноагентом в РФ

**Запрещен в РФ

Никита Кротов

Что думаешь?

1 0 0 0 0 0