СК обвинил Акунина* в оправдании Украины
СК: писатель Борис Акунин* оправдывал террористическую деятельность Украины
Признанный иногентом в России писатель Борис Акунин* оправдывал украинскую террористическую деятельность. Об этом заявили в Следственном комитете в пятницу, 30 мая.
«Он заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины», — пояснили в ведомстве.
В СК подчеркнули, что обвиняемого не раз признавали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента в 2024 году, но тот продолжил игнорировать соответствующую маркировку. Банковские счета Акунина* арестованы, ему заочно предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма. Мужчина в международном розыске.
*Признан иноагентом в РФ
**Запрещен в РФ