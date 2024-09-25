Похитили в день рождения и перерезали горло: жуткое убийство бизнес-леди в Балаково, подробности

Видео: СУ СКР по Саратовской области
Сегодня, 25 сентября, небольшой город Балаково в Саратовской области потрясла ужасающая новость — похищенную два дня назад предпринимательницу нашли в брошенной в лесу машине с перерезанным горлом. Кто мог похитить женщину прямо в ее день рождения — пока неизвестно. Муж убитой уже объявил награду в 1 миллион рублей за информацию о похитителях.
В сети ходит множество версий — от финансовых проблем до любовного треугольника. Подробности в материале «Радио 1».
Все произошло в субботу, 22 сентября, когда Наталья готовилась к дню рождения 23 числа: ездила выбирать кафе для празднования, рассылала приглашения знакомым, проводила время с мужем.
Дальнейшие события сняли камеры видеонаблюдения на парковке. Почти в 11 ночи женщина припарковала белую Toyota Rav 4 у своего дома на Бульваре Роз и вышла на улицу. В этот момент из кустов вынырнули две фигуры в черном и приблизились к ней. После короткой потасовки неизвестные в масках затолкали Наталью обратно в салон ее машины, сели за руль и на бешеной скорости уехали в неизвестном направлении.
Фото: iStock/TheaDesign
По информации издания, дальнейший маршрут Натальи удалось определить при помощи геолокации ее телефона и городских камер. Автомобиль бизнес-леди заметили в паре километров от ее дома, в районе ТЦ «ГринХаус», однако затем след снова терялся.
Саратовский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о расследовании.
Поиски продолжались два дня. Новой информации о местонахождении не появлялось, требований о выкупе никто не предъявлял.
Наталью удалось найти ночью 25 сентября с помощью квадрокоптера. Дрон нашел в лесополосе брошенный автомобиль бизнес-леди, его накрыли зеленой тканью и забросали ветками. Тело пропавшей, отмечают СМИ, лежало у ямы неподалеку с перерезанным горлом.
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Наталью убили в ту же ночь, когда похитили — в день рождения, пишут журналисты.
По информации «КП», у Натальи мог быть состоятельный любовник и потому в числе подозреваемых сразу трое — супруг Натальи, узнавший об измене, сам любовник и его обманутая жена.
Мужа убитой женщины уже вызывали на допрос, отмечает издание, ведь у него есть мотив — нежелание оставаться без половины бизнеса в случае развода. Ему есть, что терять и есть, чем заплатить за убийство.
По информации одного из источников СМИ, с женой возможного любовника тоже не все так гладко. Отмечается, что в день убийства она почистила все сообщения на своем телефоне, удалила все диалоги.
Еще одной версией называют финансовые вопросы. Следователи изучают бизнес-документы Натальи, проверяют денежные дела и возможные мотивы ее партнеров.
Муж и сын погибшей в это время не находят себе места от горя. Супруг объявил награду в 1 миллион рублей тому, кто даст подробную информацию об убийцах. Пост с требованиями разместил его сын.
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Готовилась к дню рождения47-летняя Наталья Алешникова, по данным «КП», была владелицей успешного бизнеса: свой салон красоты, клининговая компания, сеть магазинов и муж-бизнесмен. Жила в престижном районе, ездила на дорогой машине.
Все произошло в субботу, 22 сентября, когда Наталья готовилась к дню рождения 23 числа: ездила выбирать кафе для празднования, рассылала приглашения знакомым, проводила время с мужем.
«Я буду в стиле black: вечерний, клубный... Кто работает и опоздает, будет также желанным гостем», — рассылала сообщения будущая именинница.Фото: iStock/MaximFesenko
«Сейчас заеду, возьму кальянчик, потом заедем за табаком. По еде, думаю, сильно не надо заморачиваться. Алеша обещал сделать шашлык все-таки», — говорится в другом сообщении.Домой бизнес-леди возвращалась поздним вечером.
Дальнейшие события сняли камеры видеонаблюдения на парковке. Почти в 11 ночи женщина припарковала белую Toyota Rav 4 у своего дома на Бульваре Роз и вышла на улицу. В этот момент из кустов вынырнули две фигуры в черном и приблизились к ней. После короткой потасовки неизвестные в масках затолкали Наталью обратно в салон ее машины, сели за руль и на бешеной скорости уехали в неизвестном направлении.
Поиски пропавшейНаталью начали активно искать в ее день рождения, 23 сентября. Сначала тревогу забил муж, который не мог всю ночь до нее дозвониться. После — соседи, которые, увидев поцарапанные машины, посмотрели записи с камер и увидели ночное похищение. Полиция объявила Наталью в розыск.
Фото: iStock/TheaDesign
По информации издания, дальнейший маршрут Натальи удалось определить при помощи геолокации ее телефона и городских камер. Автомобиль бизнес-леди заметили в паре километров от ее дома, в районе ТЦ «ГринХаус», однако затем след снова терялся.
Саратовский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о расследовании.
Поиски продолжались два дня. Новой информации о местонахождении не появлялось, требований о выкупе никто не предъявлял.
Наталью удалось найти ночью 25 сентября с помощью квадрокоптера. Дрон нашел в лесополосе брошенный автомобиль бизнес-леди, его накрыли зеленой тканью и забросали ветками. Тело пропавшей, отмечают СМИ, лежало у ямы неподалеку с перерезанным горлом.
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Наталью убили в ту же ночь, когда похитили — в день рождения, пишут журналисты.
«Мы до последнего надеялись, что это розыгрыш к ее дню рождения. Но увы. Она так готовилась к этому дню. Празднование должно было начаться в фотостудии. Наталья хотела праздничную фотосессию с близкими подругами в черных нарядах. Вот и получается, что все мы будем в черном», — приводят в RT слова одной из подруг Натальи.
Любовный треугольникДело о похищении переквалифицировали в «убийство, сопряженное с похищением, группой лиц по предварительному сговору». Версии случившегося рассматривают самые разные.
По информации «КП», у Натальи мог быть состоятельный любовник и потому в числе подозреваемых сразу трое — супруг Натальи, узнавший об измене, сам любовник и его обманутая жена.
«Ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о любовнике я не могу. Она девочка нежная, никогда ни с кем не ругалась, на нее невозможно было злиться даже, не понимаю, кому она так помешала», — приводят в RT слова одной из подруг.Фото: iStock/Nimito
Мужа убитой женщины уже вызывали на допрос, отмечает издание, ведь у него есть мотив — нежелание оставаться без половины бизнеса в случае развода. Ему есть, что терять и есть, чем заплатить за убийство.
По информации одного из источников СМИ, с женой возможного любовника тоже не все так гладко. Отмечается, что в день убийства она почистила все сообщения на своем телефоне, удалила все диалоги.
Еще одной версией называют финансовые вопросы. Следователи изучают бизнес-документы Натальи, проверяют денежные дела и возможные мотивы ее партнеров.
«Не было у нее ни врагов, ни долгов, ни проблем. Накануне похищения Наталья вела себя как обычно, никаких беспокойств. Ее iPhone по геолокации находится где-то в километре от места исчезновения, а паспорт нашли во дворе дома, где ее и похитили», — продолжила подруга Натальи.
Награда в 1 миллионРасследованием похищения и убийства бизнес-лежи занимается следственный комитет. В ведомстве отказываются комментировать какие-либо подробности.
«Создана следственно-оперативная группа. Во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», — заявили в саратовском СУ СКР.Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Муж и сын погибшей в это время не находят себе места от горя. Супруг объявил награду в 1 миллион рублей тому, кто даст подробную информацию об убийцах. Пост с требованиями разместил его сын.
«Под информацией подразумевается точное местонахождение лиц, совершивших противозаконные действия, а также их имена или внешность. Награда гарантирована только в том случае, если данные подтвердятся в ходе следствия, и вы не представлялись анонимом», — уточняется в объявлении.
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Данил Пономарев