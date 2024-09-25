Похитили в день рождения и перерезали горло: жуткое убийство бизнес-леди в Балаково, подробности

Сегодня, 25 сентября, небольшой город Балаково в Саратовской области потрясла ужасающая новость — похищенную два дня назад предпринимательницу нашли в брошенной в лесу машине с перерезанным горлом. Кто мог похитить женщину прямо в ее день рождения — пока неизвестно. Муж убитой уже объявил награду в 1 миллион рублей за информацию о похитителях.