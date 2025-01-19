В Туве проверят факт избиения контрактников перед отправкой на Украину

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В республике Тува правительство организовало проверку из-за жестокого избиения контрактников перед их отправкой в зону специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает официальный сайт регионального правительства.
«Правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в военной части № 55115 зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», — говорится в сообщении.
Поводом для проверки стали видео, на которых избивают военных и применяют против них электрошокеры. По словам спецпредставителя главы Республики Тува по вопросам СВО Тимура Куулара, из-за насилия над контрактниками уже проводится активная работа следственных органов. В частности может быть расформирован целый батальон. Информация об этом уже доведена до высшего командования и военной прокуратуры для обеспечения объективности расследования.
К тому же правительство республики контролирует ситуацию с избиением одного из срочников во Владимирской области. Об этом заявила мать солдата в видеообращении. По факту начала расследования будет направлен запрос в военную прокуратуру Владимирского гарнизона.
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Иван Мусатов