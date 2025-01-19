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В Туве проверят факт избиения контрактников перед отправкой на Украину

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В республике Тува правительство организовало проверку из-за жестокого избиения контрактников перед их отправкой в зону специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает официальный сайт регионального правительства.
«Правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в военной части № 55115 зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», — говорится в сообщении.

Поводом для проверки стали видео, на которых избивают военных и применяют против них электрошокеры. По словам спецпредставителя главы Республики Тува по вопросам СВО Тимура Куулара, из-за насилия над контрактниками уже проводится активная работа следственных органов. В частности может быть расформирован целый батальон. Информация об этом уже доведена до высшего командования и военной прокуратуры для обеспечения объективности расследования.



К тому же правительство республики контролирует ситуацию с избиением одного из срочников во Владимирской области. Об этом заявила мать солдата в видеообращении. По факту начала расследования будет направлен запрос в военную прокуратуру Владимирского гарнизона.

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#насилие
В США задержана учительница, родившая от своего 13-летнего ученика
20 января 2025, 02:24

Фото: iStock/zoka74

В США задержали учительницу, которая родила от своего 13-летнего ученика. Об этом пишет WPVI-TV.
Инцидент произошел в американском штате Нью-Джерси. По информации издания, задержанной оказалась 34-летняя Лора Карон. Как пишет «Лента. Ру», женщина находилась в сексуальных отношениях с учеником в период с 2016-го по 2020 год. Как оказалось, учительница была настолько близка с семьей ребенка, что он, его брат и младшая сестра даже оставались у нее дома на несколько дней.

В этот период мальчик спал в одной кровати с женщиной. Расследование по факту насилия стартовало после поста отца детей, который приложил в нем фотографию ребенка Карон, очень похожего на него и его сына. Как оказалось, мальчик являлся отцом ребенка. Расследование по факту инцидента продолжается. Учительница помещена под стражу.

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Бородин: избитые в Туве солдаты возмутились из-за отправки на фронт с ранениями
20 января 2025, 01:49

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Как рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, солдат в Туве избили после их возмущения из-за отправки на Украину с недолеченными ранениями. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
По информации Бородина, инцидент произошел в городе Кызыл. Избиением солдат занимался сотрудник военной полиции с позывным «Бешенный». Военный бил дубинкой и применял электрошокер к бойцам, которые не полностью выздоровели после ранений. Те возмутились их отправкой на фронт, после чего тот применил насилие к пострадавшим.

Как отметил Бородин, один из избитых получил серьезную травму позвоночника и находится в тяжелом состоянии. По факту инцидента началась проверка и в часть приехали сотрудники ФСБ.

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В студии радиостанции «Армия FM» в Киеве раздался взрыв
19 января 2025, 22:39

Фото: istockphoto/Patrick Daxenbichler

В Киеве прямо во время эфира произошёл взрыв в помещении студии радиостанции «Армия FM». В результате ранение получила радиоведущая.
О чрезвычайном происшествии рассказал телеграм-канал «Политика страны». Сначала полицейские предположили, что произошёл террористический акт. Однако позже выяснилось, что в студии сдетонировал армейский взрыватель от боеприпаса, который находился в помещении в качестве экспоната.

Пострадавшая девушка-радиоведущая 1999 года была экстренно госпитализирована. Её состояние оценивается врачами как удовлетворительное. Правоохранители и специалисты-взрывники продолжают расследование с целью установить причину, вызвавшую детонацию боеприпаса. Пока других подробностей ЧП не приводится.

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В Оренбургской области парень загорелся после удара током на крыше вагона
17-летний парень горел заживо на крыше вагона в Медногорске
19 января 2025, 18:56

Фото: iStock/Iulianna Est

В Медногорске Оренбургской области 17-летний парень загорелся после удара током на крыше вагона. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 января. Александр залез на крышу вагона, чтобы сделать фото, но зацепился за дугу и загорелся.

Трагедию вовремя заметили очевидцы. Они кричали пострадавшему, чтобы он спрыгнул с крыши в снег, — в результате так и произошло.

Молодого человека госпитализировали, в настоящее время он находится на ИВЛ без сознания. Согласно информации канала, у Александра ожоги 80% тела.

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В результате взрыва бензовоза в Нигерии погибли 86 человек
19 января 2025, 18:26

Фото: istockphoto/grafoto

На западе Нигерии, в штате Нигер, на перекрестке перевернулась автоцистерна. Последовавший затем взрыв унёс жизни 86 человек.
Местные жители прибежали, чтобы зачерпнуть немного бензины, который решено было перелить в другой бензовоз. В этот момент раздался взрыв. Огонь перекинулся на стоявшие рядом автомобили и находящиеся неподалеку магазины.

86 человек погибли в результате взрыва и пожара, заявил генеральный директор Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба Ара, сообщает местное издание This Day Live.

Тела 80 погибших уже захоронили в общей могиле, еще пятерых забрали семьи погибших. Один человек умер в больнице после госпитализации. Огонь также уничтожил несколько окрестных домов и магазинов.

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На пляжах Анапы зафиксированы новые выбросы мазута
19 января 2025, 16:33

Фото: istockphoto/dehooks

На береговой полосе Анапы после шторма зафиксировали новый выброс мазута. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края, созданный для координации действий по ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе.
В сообщении говорится, что утром 19 января команды из 41 муниципалитета Краснодарского края обследовали закрепленную за ними территорию и зафиксировали повторные выбросы мазута на 24 участках пляжей. Работы по очистке берега продолжаются, команды очистки собирают с суши фрагменты мазута. Бригадам МЧС помогают волонтёры.

Ранее сообщалось, что у кормы танкера «Волгонефть-239», затонувшего в Черном море, собрали почти 14 тонн мазута. В МЧС уточнили, что работы по ликвидации последствий происшествия в Керченском проливе продолжаются.

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#мчс
#море
#волонтеры
#происшествия
#краснодарский край
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Жители Подмосковья обвинили ветеринара в смерти питомцев
19 января 2025, 15:41

Фото: istockphoto/SerhiiBobyk

Подмосковного ветеринара обвиняют в гибели животных. Хозяева требуют наказать врача, устроившего клинику в апартаментах, подделывавшего результаты анализов и проводившего ненужные операции.
Ксения, владелица клиники «Тотем» в Красногорске, обосновала ее на 27 этаже дома в апартаментах. Как сообщили владельцы питомцев телеграм-каналу SHOT, диплом врача ею куплен, операции проводятся без необходимого оборудования прямо на кухонном столе.

Хозяева одной из кошек рассказали, что их питомице, которая страдала от повышенного сахара в крови, провели совершенно ненужную операцию, от которой животное погибло. Другие хозяева жалуются на то, что их собаке без причин удалили селезенку.

Владельцы подали заявления в полицию и прокуратуру. Ветеринар объяснила все претензии клеветой. Она сообщила SHOT, что хирургические вмешательства проводятся на операционном столе, иногда их выполняет она сама, иногда – ее коллеги.

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#дома
#диплом
#ветеринар
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«Ну и как потом доверять людям?»: Скрывшего свой пол до начала секса транса* избили, запинали и 14 раз пырнули ножом обманутые друзья
UK Mirror: В Британии группа подростков ​14 раз пырнула транса* ножом за ложь про свой пол
19 января 2025, 07:46

Фото: iStock/PIKSEL

Обманутые друзья нанесли своему знакомому трансгендеру*, который представлялся девушкой, 14 ножевых ранений после запланированной атаки. Они также избили и обокрали пострадавшего. Имя транса* не разглашается. На жертву, парня 18 лет, накинулись в парке на северо-западе Лондона. Об этом пишет UK Mirror 16 января 2025 года.
Нападающих было несколько. Самые серьезные увечья нанесла Саммер Беттс-Рамзи, зачинщица атаки. Она пырнула транса* ножом 14 раз, но тот удивительным образом сумел выжить — раны были неглубокие.

На суде подростки не проявили никакого раскаяния. Они называли свою жертву «оно» и заявляли, что им «отвратительно» от мысли общения с трансом*, который прикидывался «подругой».

Выяснилось, что молодые люди решили зарезать транса* после того, как один из ребят оказался жестоко обманут — он состоял в отношениях с жертвой нападения, но раскрыл «правду» о поле партнера только тогда, когда дело дошло до секса. Друзья предупреждали молодого человека, Харриса Бредли (18 лет), что его «девушка» — не та, за кого себя выдает. Однако Харрис им не верил. Он несколько раз спрашивал транса* про его пол, на что биологический мужчина врал, что является женщиной.

Фото: iStock/Flash vector

«В прошлом, когда я признавалась, что транс*, была очень негативная реакция. Бывало, нападали, били. Поэтому я, разумеется, не сказала, что сменила пол. Пришлось врать, что его друг говорит неправду», — передавал суд оправдания жертвы.
Поскольку Харрис верил своей «любимой» больше, чем друзьям, он закрыл глаза на предостережения. Молодые люди целовались, потом начался более серьезный интим, но свои гениталии «девушка» еще не показывала.

Через некоторое время Харрис, вновь засомневавшись, пригрозил трансгендеру*. Он заявил, что за сокрытие настоящего биологического пола готов зарезать. Транс* перепугался и признался во лжи. Отношения прекратились, а Харрис рассказал их общим друзьям про ситуацию.

Когда пострадавший пытался узнать о следующей «тусе» в групповом чате, Харрис грубо его осадил.

«Я тебе не «дружбан» и не «твой парень», транни*», — написал он.
Вскоре после этого подростки спланировали атаку на свою жертву и пригласили трансгендера* на встречу.

Позже пострадавший сообщал The Sun, что теперь страдает от панических атак и инсомнии. Он отметил, что ему стало «тяжело доверять людям» и сказал, что до сих пор не понимает, почему его друзья столь жестоко отреагировали. Он не ожидал оказаться в смертельной опасности и переживает о шрамах, которые у него остались от ранений.

Фото: iStock/Michał Chodyra

Финальный вердикт по делу о нападении еще не вынесли, но он ожидается в ближайшее время.

В последние годы на Западе и в США участились случаи подобного нападения. Исследование, опубликованное 25 июня 2024 года в JAMA Network Open, показало, что трансгендеры* испытывают непропорционально высокий уровень насилия со стороны интимных партнёров с гетеросексуальной ориентацией.

Многие трансгендеры*, особенно транс-девушки* (биологические мужчины), умалчивают о своем настоящем поле. Они утверждают, что, если сразу объявлять о принадлежности к ЛГБТ*, тебе будет намного сложнее построить отношения. Расчет в данном случае на то, что на момент признания человек будет сильно любить транса* и закроет глаза на ложь. Однако на деле партнеры трансгендеров* склонны к сильной негативной реакции, что нередко приводит к летальному исходу.

В результате таких отношениях, построенных на лжи, страдают оба человека.

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МЧС Приморья: Пожар из-за короткого замыкания в частном доме погубил трех людей
19 января 2025, 06:10

Фото: МЧС Приморского края

В результате пожара в частном доме на железнодорожной станции Свиягино в Спасском районе Приморья погибли три человека. По предварительным данным, причиной трагедии стало короткое замыкание электропроводки.
Возгорание произошло около двух часов ночи 19 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. Когда пожарные прибыли на место происшествия, пламя уже полностью охватило крышу здания.

В ходе тушения огня были обнаружены тела 55-летнего мужчины и двух женщин, чьи личности сейчас устанавливаются.

Как выяснили специалисты, дом был самовольно подключен к электросети, что могло привести к возгоранию. На месте продолжают работать сотрудники МЧС, ведется проверка обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что полицейские в Азербайджане насмерть переехали двух детей на служебном автомобиле Госавтоинспекции.

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