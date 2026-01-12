Боровшийся с педофилами французский судья столкнулся с угрозами и переехал в РФ
На RT вышел новый выпуск проекта «Семья — Россия», посвящённый Жан-Пьеру Юржэну. Почти три десятилетия он работал судьёй во Франции и занимался делами о педофилии и секс-торговле, утверждая, что к этим преступлениям нередко были причастными представители элит и власти.
По словам Юржэна в беседе с RT, судебные механизмы порой использовали для изъятия детей из неблагополучных семей. Их направляли в социальные учреждения, где, как он заявляет, несовершеннолетних подвергали сексуальной эксплуатации.
За годы службы он помог спасти многих детей, однако, как утверждает Юржэн, из‑за своей работы сам оказался в опасности. На него несколько раз совершали покушения.
Позже он вместе с женой Ириной переехал в Россию. Здесь Юржэн занимается живописью и работает над книгой о педофилии во Франции и Западной Европе.
