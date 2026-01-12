Боровшийся с педофилами французский судья столкнулся с угрозами и переехал в РФ

12 января 2026, 21:15

Фото: istockphoto/Media Raw Stock

На RT вышел новый выпуск проекта «Семья — Россия», посвящённый Жан-Пьеру Юржэну. Почти три десятилетия он работал судьёй во Франции и занимался делами о педофилии и секс-торговле, утверждая, что к этим преступлениям нередко были причастными представители элит и власти.