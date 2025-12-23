Бастрыкин поручил освободить петербургскую учительницу, обвиненную в педофилии
Следственному комитету Санкт-Петербурга поручили рассмотреть возможность смягчения меры пресечения для учительницы, которой вменяют совращение школьников. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин считает, что молодому педагогу не место под стражей.
23 декабря в СКР сообщили, что Бастрыкин инициировал замену заключения под стражу на подписку о невыезде. Он ждёт результатов вместе с докладом о ходе расследования уголовного дела.
Напомним, что 22-летнюю девушку подозревают в совращении 12-летних учеников. Она являлась классным руководителем и преподавала английский язык. Сама девушка свою вину отрицает и говорит, что ее решили оклеветать.
Читайте также: