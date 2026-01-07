Соседи жестоко изнасиловали шестилетнюю девочку и скинули ее с крыши
В индийском штате Уттар-Прадеш малолетняя девочка погибла после жестокого нападения со стороны соседей. Об этом информирует NDTV.
По сведениям полиции, два соседа набросились на шестилетнего ребёнка, который играл на террасе недалеко от их арендованного дома, и изнасиловали девочку. Совершив преступление, педофилы сбросили свою жертву с крыши.
Местные жители обнаружили пострадавшую на соседнем участке и доставили в больницу, но врачи не смогли спасти её жизнь. Девочка скончалась от полученных травм в критическом состоянии.
Правоохранители быстро установили местонахождение подозреваемых. При задержании мужчины оказали сопротивление, открыв стрельбу по полицейским, и получили травмы в ходе перестрелки.
На предварительном допросе оба фигуранта признались в совершённом преступлении.
