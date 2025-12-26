Суд в Москве приговорил педагога к 13 годам колонии по делу о педофилии
Суд в Москве приговорил Екатерину Кирсанову к 13 годам колонии по делу о педофилии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По материалам следствия, эпизоды преступлений происходили с 2017 года. Следователи отмечают, что педагог театральной студии имела близкие контакты с ученицами* разных возрастов, от 10 до 17 лет.
Коллеги и свидетели отмечали, что ученицы старались копировать поведение и внешний вид Кирсановой. В судебных материалах указано, что некоторые жертвы долго не осознавали произошедшее, а после стали проходить психиатрическое лечение.
На суде Кирсанова отрицала свою вину и заявляла о перемене взглядов и религиозной убежденности.
Читайте также: