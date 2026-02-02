Борт академии имени Новикова исчез с радаров и упал в Оренбургской области
В Оренбургской области потерпел крушение учебный самолёт Diamond. По данным SHOT, воздушное судно пропало с радаров около 10:40 по местному времени. Спустя некоторое время стало известно, что самолёт упал в районе посёлка Джанаталап под Орском.
Сообщается, что борт был двухместным и принадлежал Ленинградской академии гражданской авиации имени Новикова. В момент происшествия на борту находились два курсанта, выполнявшие учебный полёт. Причины авиакатастрофы пока не установлены.
На место падения направлены экстренные службы. Территория оцеплена, проводится осмотр места происшествия и поисково-спасательная операция.
Информация о судьбе курсантов и возможных пострадавших уточняется. Официальные комментарии от представителей авиационных и следственных ведомств ожидаются.
