Борт академии имени Новикова исчез с радаров и упал в Оренбургской области

02 февраля 2026, 12:04

Учебный самолёт Diamond с курсантами потерпел крушение в Орске

Фото: Istock / DenGuy

В Оренбургской области потерпел крушение учебный самолёт Diamond. По данным SHOT, воздушное судно пропало с радаров около 10:40 по местному времени. Спустя некоторое время стало известно, что самолёт упал в районе посёлка Джанаталап под Орском.