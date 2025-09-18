Борт с пассажирами кружил над аэропортом Корсики из-за сна диспетчера

Достижения.рф

SHOT: борт кружил над аэропортом Корсики 18 минут из-за сна диспетчера
Фото: istockphoto/Dushlik

Рейс Air Corsica, вылетевший из парижского аэропорта Орли в Аяччо с часовым опозданием, не смог сразу приземлиться.



Как пишет Telegram-канал SHOT, диспетчер на башне заснул и не обеспечил освещение единственной взлётно‑посадочной полосы длиной 2400 метров. Самолёт четыре раза кружил над аэродромом в течение 18 минут.

Пока воздушное судно выполняло круги, спящему сотруднику пытались дозвониться — к поискам подключались пожарная служба и охрана аэропорта. В конце концов сотрудники поднялись на вышку и разбудили диспетчера, после чего посадка прошла успешно.

По словам капитана, пассажиры отнеслись к происшествию с юмором.

Никита Кротов

