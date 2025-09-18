Борт с пассажирами кружил над аэропортом Корсики из-за сна диспетчера

18 сентября 2025, 16:39

SHOT: борт кружил над аэропортом Корсики 18 минут из-за сна диспетчера

Фото: istockphoto/Dushlik

Рейс Air Corsica, вылетевший из парижского аэропорта Орли в Аяччо с часовым опозданием, не смог сразу приземлиться.