Борт с пассажирами кружил над аэропортом Корсики из-за сна диспетчера
Рейс Air Corsica, вылетевший из парижского аэропорта Орли в Аяччо с часовым опозданием, не смог сразу приземлиться.
Как пишет Telegram-канал SHOT, диспетчер на башне заснул и не обеспечил освещение единственной взлётно‑посадочной полосы длиной 2400 метров. Самолёт четыре раза кружил над аэродромом в течение 18 минут.
Пока воздушное судно выполняло круги, спящему сотруднику пытались дозвониться — к поискам подключались пожарная служба и охрана аэропорта. В конце концов сотрудники поднялись на вышку и разбудили диспетчера, после чего посадка прошла успешно.
По словам капитана, пассажиры отнеслись к происшествию с юмором.
Читайте также: