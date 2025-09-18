Росавиация: в аэропорту Самары ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и вылет самолетов ввели в аэропорту Самары — Курумоч. Такая информация появилась утром четверга, 18 сентября, в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.
Отмечается, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Точные причины и сроки их действия не называются.
«Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении.Ранее сообщалось, что первый рейс из Москвы приземлился в Краснодаре. Воздушное судно встретили водной аркой. Пассажиров-первооткрывателей лично поприветствовал губернатор Вениамин Кондратьев.