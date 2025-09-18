Росавиация: в аэропорту Самары ввели временные ограничения на полеты

18 сентября 2025, 08:51

Фото: iStock/Sitikka

Временные ограничения на прием и вылет самолетов ввели в аэропорту Самары — Курумоч. Такая информация появилась утром четверга, 18 сентября, в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.





Отмечается, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Точные причины и сроки их действия не называются.

«Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении.