Боевики после теракта в «Крокусе» ехали в сторону Украины со скоростью свыше 140 км/ч

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После совершения террористического акта в «Крокус Сити Холле» боевики в белом «Рено» двигались в сторону Украины. Их автомобиль мчался со скоростью свыше 140 километров в час.
Стрельба и пожар произошли в подмосковном Красногорске вечером 22 марта. Террористы атаковали концертный зал «Крокус Сити Холл» перед началом выступления группы «Пикник». По последним данным в результате теракта погибли 139 человек.
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Александр Бойцов