Бортпроводник «Аэрофлота» отсудил у РЕН ТВ и «Регнума» более 500 тысяч рублей
Бортпроводник авиакомпании «Аэрофлот» отсудил у нескольких крупных российских СМИ более 500 тысяч рублей за посты о том, что он был задержан в состоянии наркотического опьянения. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Как сообщили изданию в самой компании, в октябре 2023 года несколько СМИ, включая РЕН ТВ, «Регнум» и «Царьград» написали, что бортпроводник Денис Ф. попался в аэропорту Шереметьево во время операции «Курьер». Тогда у него якобы были обнаружены признаки наркотического опьянения.
Мужчина подал в суд иски против четырёх изданий, предоставив справку из наркологического диспансера, которая показала отсутствие наркотиков в крови.
В декабре 2024 года бортпроводник выиграл суд против «Регнума», а на днях – против РЕН ТВ. Ему присудили свыше 500 тысяч рублей компенсации.
В августе текущего года ожидается решение по иску против «Царьграда».
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