Бортпроводник «Аэрофлота» отсудил у РЕН ТВ и «Регнума» более 500 тысяч рублей

23 июля 2025, 13:29

Фото: iStock/Zolnierek

Бортпроводник авиакомпании «Аэрофлот» отсудил у нескольких крупных российских СМИ более 500 тысяч рублей за посты о том, что он был задержан в состоянии наркотического опьянения. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».