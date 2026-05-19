Бортпроводник скончался между рейсами после того, как ему стало плохо в отеле

19 мая 2026, 19:00

The Sun: Бортпроводник British Airways умер между рейсами

Старший бортпроводник British Airways (BA) скончался в отеле в ЮАР после прибытия рейса из Лондона. Трагедия произошла в Йоханнесбурге, пишет The Sun.





50-летний Алан Фостер почувствовал недомогание 15 мая после перелета из Великобритании. Вечером того же дня он пропустил ужин с коллегами, предпочтя остаться в номере гостиницы, где экипаж остановился на межрейсовый отдых.



На следующее утро, когда мужчина перестал выходить на связь, сотрудники BA забили тревогу. Фостера нашли бездыханным в его номере.



Коллег погибшего настолько потрясло случившееся, что они с трудом смогли выполнить обратный рейс. В итоге экипаж отправили в Лондон отдельным бортом, а вылет с пассажирами задержался почти на шесть часов. По прибытии всем членам команды предложили психологическую поддержку.



