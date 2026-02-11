Бортпроводники съели подаренные пассажиром конфеты и оказались в больнице

11 февраля 2026, 19:31

Стюардесс British Airways госпитализировали из-за конфет с марихуаной

Фото: iStock/YakobchukOlena

Стюарды авиакомпании British Airways попали в больницу США из-за подаренных пассажиром конфет. Об этом пишет издание The Sun.