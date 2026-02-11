Бортпроводники съели подаренные пассажиром конфеты и оказались в больнице
Стюарды авиакомпании British Airways попали в больницу США из-за подаренных пассажиром конфет. Об этом пишет издание The Sun.
Во время перелета из Хитроу в Лос-Анджелес один из пассажиров поблагодарил трех бортпроводников за обслуживание жевательными конфетами. Экипаж не заметил подвоха и съел угощение во время перерыва в аэропорту Лос-Анджелеса. Вскоре стюарды почувствовали сильное наркотическое опьянение, их госпитализировали.
В больнице выяснилось, что конфеты содержали до 300 миллиграмм марихуаны. Руководство авиакомпании отстранило весь экипаж от работы и заменило его другой бригадой. После выздоровления пострадавших отправили в Лондон в качестве пассажиров.
Сейчас авиакомпания проводит внутреннее расследование и ищет человека, который пронес запрещенные вещества на борт самолета. Наказания для экипажа не последовало, так как бортпроводники не знали о содержимом конфет.
Читайте также: