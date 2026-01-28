Бортпроводники выгребали отходы из туалетов в раковины самолета
Бортпроводникам Philippine Airlines во время рейса пришлось вручную устранять последствия поломки туалетов на борту. Об этом сообщило издание PYOK.
Инцидент произошёл 11 января на Boeing 777-300, выполнявшем перелёт из Лос-Анджелеса в Манилу, а подробности стали известны только сейчас. Когда лайнер находился над Тихим океаном, вышли из строя все 11 санузлов.
В компании решили не менять маршрут ради ремонта и поручили экипажу убирать накопившиеся отходы, сливая их в раковины. Сотрудники выполнили распоряжение, но после посадки в Маниле подали жалобу в профсоюз. В результате началась проверка обстоятельств случившегося.
