Бортпроводника посадили на 18 лет за подглядывание за девочками в туалете
В США бывший бортпроводник American Airlines Эстес Картер Томпсон III получил приговор в виде 18 с половиной лет лишения свободы за тайную съемку девочек в туалете самолета. Об этом сообщает издание The Washington Post.
Инцидент, приведший к аресту, произошел 2 сентября 2023 года на рейсе из Шарлотты в Бостон. Томпсон предложил 14-летней девочке, ожидавшей своей очереди в туалет эконом-класса, воспользоваться туалетом первого класса. Он зашел туда первым и прикрепил свой iPhone к крышке унитаза. Девочка заметила телефон и рассказала о находке своей матери, которая в свою очередь уведомила других членов экипажа.
Когда самолет приземлился в Бостоне, Томпсона уже ждали следователи, которые изъяли его электронные устройства и сумку. В ходе расследования выяснилось, что с января по сентябрь 2023 года он неоднократно устраивал тайные съемки в туалетах.
В марте 2023 года Томпсон признал свою вину по двум пунктам обвинения: попытка сексуальной эксплуатации детей и хранение детской порнографии. Суд приговорил его к 18 годам и 6 месяцам тюремного заключения, а также назначил пятилетний надзор после освобождения. В рамках этого надзора он будет обязан зарегистрироваться как сексуальный преступник и пройти соответствующую программу лечения.
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