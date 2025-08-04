Бортпроводника посадили на 18 лет за подглядывание за девочками в туалете

04 августа 2025, 09:27

Бывший бортпроводник из США приговорен к 18 годам тюремного заключения

Фото: iStock/Петр Ткаченко

В США бывший бортпроводник American Airlines Эстес Картер Томпсон III получил приговор в виде 18 с половиной лет лишения свободы за тайную съемку девочек в туалете самолета. Об этом сообщает издание The Washington Post.