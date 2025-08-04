Мужчина в США убил 70-летнюю соседку, приняв её за инопланетянку
Житель города Уиндом (штат Миннесота) застрелил 70-летнюю соседку, приняв её за инопланетное существо, после ночного звонка с просьбой о помощи.
27 июля около 05:00 утра в Уиндоме (Миннесота) мужчина выстрелил семь раз в пожилую соседку, убеждённый, что она — инопланетянка. Как сообщает CBS News, за 45 минут до трагедии подозреваемый позвонил женщине, попросив помочь с неотложным делом. Прибывшая полиция обнаружила пострадавшую в сознании: она успела назвать имя стрелявшего перед смертью в больнице.
Свидетель инцидента рассказал, что ночью обвиняемый разбудил его бредовыми утверждениями: Он говорил, что соседка — пришелец, и за ними прилетит корабль. Через некоторое время свидетель услышал выстрелы, обнаружил раненую женщину в её доме и вызвал экстренные службы.
Расследование установило, что подозреваемый проник в дом жертвы через незапертую дверь. Полиция изъяла огнестрельное оружие и задержала мужчину — ему грозит пожизненное заключение. Мотивом признаны психические расстройства на фоне наркотической зависимости.
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