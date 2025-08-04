Мужчина в США убил 70-летнюю соседку, приняв её за инопланетянку

04 августа 2025, 02:29

Житель Миннесоты застрелил соседку после звонка о помощи

Фото: Istock/Soumen Hazra

Житель города Уиндом (штат Миннесота) застрелил 70-летнюю соседку, приняв её за инопланетное существо, после ночного звонка с просьбой о помощи.