11 февраля 2026, 18:25

Baza: Пенсионер обвиняет актёра фильма «Бумер» Максима Коновалова в нападении

Максим Коновалов (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)

Пенсионер обвиняет актера фильма «Бумер» Максима Коновалова в нападении. Об этом пишет Telegram-канал Baza.