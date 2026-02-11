Пенсионер обвиняет актёра фильма «Бумер» Максима Коновалова в нападении
Пенсионер обвиняет актера фильма «Бумер» Максима Коновалова в нападении. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл в московском фитнес-клубе X-Fit. Коновалов отдыхал после тренировки в сауне вместе с друзьями. Они поливали камни настоем с чесноком. 69-летний пенсионер Григорий заметил это и попросил прекратить, так как у него аллергия. В ответ артист толкнул пожилого мужчину, а потом бросил в него кружку. Удар пришёлся в лоб, у пенсионера образовалась шишка.
Когда пострадавший обратился с просьбой вызвать полицию, сотрудники клуба, по словам родных, отказались это делать и предложили вызвать скорую и экстренные службы самостоятельно. Родственники так и сделали. Правоохранители и медики приехали, когда актёр уже покинул клуб.
Травмы пенсионера зафиксировали в больнице. Григорий написал заявление в полицию на Коновалова и подал отдельное заявление на руководство клуба за то, что они не отреагировали на ситуацию. Пенсионер также утверждает, что эта компания регулярно посещает сауну в определённые дни и устанавливает там свои правила, а сам актёр ранее уже вёл себя агрессивно в бассейне.
Коновалов в разговоре с журналистами подтвердил факт конфликта с Григорием и заявил о намерении подать встречное заявление. По его словам, пожилой мужчина первым начал провоцировать его, используя хамство и оскорбления.
