11 февраля 2026, 19:24

SHOT: На Шри-Ланке дикий слон набросился на супружескую пару россиян из-за селфи

Фото: iStock/lara_zanarini

Дикий слон напал на российских туристов, когда они пытались сделать с ним селфи на Шри-Ланке. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.