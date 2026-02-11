Дикий слон напал на российских туристов, когда они пытались сделать с ним селфи на Шри-Ланке
Дикий слон напал на российских туристов, когда они пытались сделать с ним селфи на Шри-Ланке. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
45-летняя Ариана и её супруг путешествовали по острову на трёхколёсном байке, когда на них неожиданно напал слон. Происшествие случилось на дороге Буттала – Катарагама, где пара заметила дикое животное.
Туристы остановились, чтобы сделать фотографии слона, но тот неожиданно разозлился и атаковал их. Россиянка получила серьёзные травмы правой руки и была госпитализирована, в то время как её муж отделался лишь сильным испугом.
Дорога Буттала – Катарагама проходит через территорию национального парка, где обитают различные дикие животные, включая слонов и обезьян. Это привлекает туристов, которые рассматривают поездку по этому маршруту как мини-сафари.
Читайте также: