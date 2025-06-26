Босой мужчина в трусах угнал иномарку, чтобы доехать до дома в Омске
В Омске босой мужчина в трусах угнал иномарку, чтобы доехать до дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Отмечается, что автомобиль принадлежит жителю области, который приехал в Омск, чтобы навестить дочь и привезти ей продукты. Пока мужчина разгружал машину и заносил вещи в дом, он решил оставить авто незапертым, с ключами в замке зажигания. В этот момент, проходивший мимо пьяный мужчина решил воспользоваться случаем.
Сначала он откатил машину подальше от подъезда, а затем сел за руль и поехал в сторону своего дома. Правоохранители оперативно задержали угонщика, а автомобиль вернули владельцу. Теперь в отношении омича заведено уголовное дело об угоне без цели хищения.
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